Aeroporto de Foz do Iguaçu impulsiona turismo nas Cataratas

Poucos lugares no mundo reúnem belezas naturais e atrativos turísticos tão deslumbrantes quanto Foz do Iguaçu. Localizada no Oeste do Paraná, a cidade que é a 7ª mais populosa do estado com cerca de 299.112 habitantes, segundo o IBGE, abriga uma das Sete Maravilhas da Natureza, além de atrativos como o Parque das Aves, a Usina Hidrelétrica de Itaipu e o Marco das Três Fronteiras.

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De acordo com dados da Secretaria Municipal de Turismo, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu 1.688.828 visitantes neste ano. Esse aquecimento do setor é refletido diretamente no aeroporto, que somente em setembro registrou um crescimento de 29% no número de passageiros em comparação ao mesmo período de 2025.

Esse desempenho reforça a tendência de expansão observada ao longo de todo o ano. No acumulado de janeiro a setembro, o terminal movimentou 2.140.864 passageiros, um salto de 30,51% em relação ao ano anterior (1.640.349). O aumento expressivo no volume de embarques e desembarques consolida a cidade paranaense entre os principais destinos do Brasil. Confira os principais pontos turísticos:

A beleza incomparável das Cataratas do Iguaçu

As Cataratas do Iguaçu reúnem um espetáculo natural impressionante e inesquecível para quem as aprecia. Com mais de 275 quedas d’água e a impressionante Garganta do Diabo, abriga uma vasta biodiversidade no Parque Nacional do Iguaçu, que é lar de espécies ameaçadas como a onça-pintada e o tatu-canastra. Reconhecida como Patrimônio Mundial da UNESCO, a região combina turismo de natureza em trilhas e passeios que destacam seu valor histórico e cultural, preservando sítios arqueológicos e a herança dos povos indígenas que povoaram a área.

Macuco Safari e seus encantos

Quem curte uma aventura, não pode deixar de visitar o Macuco Safari, localizado no Parque Nacional do Iguaçu. O passeio geralmente é dividido em três etapas: um percurso panorâmico de 2 km pela selva em um veículo elétrico silencioso; uma caminhada guiada de 600 metros pela mata para observar a fauna e a flora locais; além de um emocionante embarque em barcos bimotores no Rio Iguaçu que leva os visitantes para um banho inesquecível próximo às quedas das Cataratas.

Marco Três Fronteiras

O Marco das Três Fronteiras é um ponto turístico acessível que une história, cultura e gastronomia ao proporcionar uma vista privilegiada do encontro entre Brasil, Argentina e Paraguai. Além do obelisco centenário revitalizado com espelho d'água, o local abriga a Vila Cenográfica das Missões Jesuíticas, o Memorial Cabeza de Vaca e um famoso espetáculo cultural ao pôr do sol, junto às opções gastronômicas da região.

Itaipu Binacional

O passeio Itaipu Panorâmica é uma das opções de turismo na cidade. O tour é oferecido pela Usina Hidrelétrica de Itaipu, que fica localizada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, sendo uma boa alternativa para conhecer toda a estrutura. Como o passeio é rápido, quem tiver interesse em saber mais detalhes técnicos, deve optar pelo tour Itaipu Especial.

Parque das Aves

Localizado ao lado do Parque Nacional, o Parque das Aves é um centro focado na conservação e resgate de espécies da Mata Atlântica ameaçadas de extinção. A visita imersiva convida os turistas a caminhar por viveiros em meio à mata, permitindo o contato próximo com tucanos, periquitos, araras, harpias e borboletas.

Como chegar a Foz do Iguaçu

Para quem vai à cidade via transporte aéreo, a principal porta de entrada é o Aeroporto de Foz do Iguaçu, que possui ligação direta com Guarulhos, Congonhas, Campinas, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza e Santiago, no Chile. Diariamente, cerca de 7,5 mil embarcam e desembarcam no terminal.

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A principal porta de entrada aérea para a cidade é o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, que conta com voos diretos para grandes hubs como Guarulhos, Congonhas, Campinas, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza e Santiago (Chile). O terminal registra uma média diária de 7,5 mil passageiros. Em outubro de 2025, a infraestrutura foi reforçada com a ampliação da pista para 2.705 metros de comprimento, a segunda maior da Região Sul, permitindo um maior aproveitamento das companhias aéreas em suas operações, inclusive para destinos mais distantes.