Megaport expande conectividade com a AWS por meio do AWS Interconnect, simplificando a forma como os clientes conectam sua infraestrutura

A Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), plataforma global líder em infraestrutura automatizada, anunciou hoje o suporte ao AWS Interconnect, um novo modelo de conexão gerenciada da Amazon Web Services (AWS) projetado para simplificar a maneira como as empresas conectam sua infraestrutura à AWS.

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O AWS Interconnect, da Megaport, oferece a empresas e provedores de infraestrutura de IA uma opção de conectividade automatizada para atender a demandas que superam as limitações das tradicionais AWS Hosted Connections. O serviço incluirá, desde o seu lançamento geral, criptografia MACsec e quatro links redundantes distribuídos entre dois locais, permitindo que os clientes escolham velocidades de conexão que variam de 1 Gbps a 100 Gbps.

Os clientes podem iniciar um pedido para o AWS Interconnect – last mile (última milha) por meio do Portal da Megaport ou do Console de Gerenciamento da AWS, e concluí-lo na outra plataforma. A AWS e a Megaport automatizam, então, a configuração de rede subjacente — incluindo VLANs, sub-redes IP, MTU e BGP. Isso elimina a necessidade de os clientes providenciarem a porta, a carta de autorização (LOA) e a conexão física (cross-connect) associadas a uma conexão dedicada, removendo, assim, a complexidade de criar caminhos resilientes para a AWS.

“AWS Interconnect oferece às empresas mais uma forma de escalar sua conectividade com a AWS, sem que precisem assumir a operação de uma infraestrutura de rede adicional”, afirmou Michael Reid, CEO da Megaport. “Para os clientes da Megaport, essa conexão também se integra à mesma plataforma que eles já utilizam para acessar outras nuvens, data centers e serviços. Eles podem ampliar a capacidade de conexão com a AWS, ao mesmo tempo em que se conectam a um ambiente de infraestrutura mais abrangente.”

“AWS Interconnect – ‘last mile’ foi projetado para tornar a implementação e a operação da nossa conectividade em nuvem de alta capacidade ainda mais simples. Trabalhar com parceiros da AWS, como a Megaport, oferece aos clientes mais opções sobre como conectar sua infraestrutura à AWS, com automação, criptografia e resiliência incorporadas ao serviço”, afirmou Robert Kennedy, vice-presidente de Serviços de Rede da AWS.

A prévia pública do AWS Interconnect via Megaport já está disponível; o lançamento oficial ocorrerá no final de 2026, abrangendo inicialmente Ashburn e San Jose, duas de nossas principais regiões de interconexão. Acesse nosso Docs Portal para começar ou entre em contato com nossa equipe de vendas.

Sobre a Megaport

A implementação de infraestrutura deve ser rápida e simples. Por meio de uma abordagem definida por software, a Megaport oferece recursos privados de computação, rede e armazenamento — de forma global, segura e sob demanda. Construa e dimensione sua infraestrutura com apenas alguns cliques, utilizando uma plataforma global de inferência de IA. Com a confiança de empresas líderes em todo o mundo, a Megaport mantém parcerias com provedores de serviços, data centers e integradores de sistemas em mais de 1.200 localidades habilitadas ao redor do globo. A rede da Megaport possui certificação ISO/IEC 27001. Comece a construir em megaport.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261022494255/pt/

Assessoria de Imprensa

Adam Hennessy, Diretor Sênior de Comunicações Estratégicas, Megaport

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