Arquivo Nacional: Brasil tem mais de 900 registros oficiais de objetos voadores não identificados

Outro caso chamou atenção durante uma viagem aérea próxima a Palmas, no Tocantins, em julho de 2024. Três luzes brancas e arredondadas teriam formado um triângulo e mudado de posição entre si por cerca de uma hora. Em 1982, uma tripulação militar também observou um objeto com uma "enorme cauda incandescente" sobre Uberlândia, em Minas Gerais. Foto: Imagem gerada por IA