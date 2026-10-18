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Arquivo Nacional: Brasil tem mais de 900 registros oficiais de objetos voadores não identificados

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Redação Flipar
  • Somente em 2025, 18 observações foram comunicadas à FAB e posteriormente incorporadas ao acervo público. Entre elas estão cinco ocorrências registradas na região de Londrina e um episódio relatado por um comandante da Latam em Guarulhos, que descreveu três pontos luminosos com movimentos irregulares e associou o avistamento a uma turbulência durante o voo.
    Somente em 2025, 18 observações foram comunicadas à FAB e posteriormente incorporadas ao acervo público. Entre elas estão cinco ocorrências registradas na região de Londrina e um episódio relatado por um comandante da Latam em Guarulhos, que descreveu três pontos luminosos com movimentos irregulares e associou o avistamento a uma turbulência durante o voo. Foto: Imagem gerada por IA
  • Outro caso chamou atenção durante uma viagem aérea próxima a Palmas, no Tocantins, em julho de 2024. Três luzes brancas e arredondadas teriam formado um triângulo e mudado de posição entre si por cerca de uma hora. Em 1982, uma tripulação militar também observou um objeto com uma
    Outro caso chamou atenção durante uma viagem aérea próxima a Palmas, no Tocantins, em julho de 2024. Três luzes brancas e arredondadas teriam formado um triângulo e mudado de posição entre si por cerca de uma hora. Em 1982, uma tripulação militar também observou um objeto com uma "enorme cauda incandescente" sobre Uberlândia, em Minas Gerais. Foto: Imagem gerada por IA
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