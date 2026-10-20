Metalon aproxima o aço do público com conteúdo no Instagram

A Metalon Tubos de Aço, distribuidora de tubos, chapas, cantoneiras, perfis e vigas, estruturou no Instagram uma linha de conteúdo dedicada a mostrar onde e como o aço aparece no dia a dia. No perfil @metalonTubos, a empresa divulga orientações sobre produtos, exemplos de uso na construção civil, na indústria, no agronegócio e em carrocerias, além de bastidores de estoque, logística e processos internos, em diálogo com serralheiros, metalúrgicas, fabricantes e profissionais da construção.

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Adilson Granado, diretor da Metalon Tubos de Aço, conta que a linha editorial nasceu de uma premissa direta. “Nossa estratégia parte de uma ideia simples: mostrar que o aço está muito mais próximo das pessoas do que elas imaginam. Ele está no portão de uma residência, na estrutura de um galpão, nos móveis, nas máquinas agrícolas, nas carrocerias e em inúmeras soluções utilizadas diariamente. Quando mostramos essas aplicações, o produto deixa de ser apenas uma medida ou uma especificação e passa a fazer sentido para quem acompanha a marca”, afirma.

O executivo descreve a combinação de formatos adotada nas publicações. “Na comunicação da Metalon, buscamos conectar os produtos às necessidades dos clientes, combinando informações técnicas, exemplos de aplicação e conteúdos sobre a nossa operação. Também procuramos utilizar uma linguagem visual e, em alguns momentos, mais descontraída, sem perder a seriedade que o nosso segmento exige”, explica.

Informação técnica para públicos diversos

A diversidade de quem acompanha o perfil é apontada pelo diretor como o ponto mais delicado da estratégia. “O principal desafio é conversar com públicos que têm diferentes níveis de conhecimento: desde o profissional experiente até quem está começando a entender qual material precisa comprar. Precisamos simplificar a linguagem sem simplificar demais a informação. Uma publicação deve ser acessível, mas também precisa deixar claro que a escolha do aço depende da aplicação, das especificações e, quando necessário, da orientação do profissional responsável pelo projeto”, diz Granado.

Entre os temas tratados estão as diferenças entre tubos quadrados, retangulares e redondos, as características dos materiais galvanizados e os usos de chapas, perfis e vigas. Para o diretor, compartilhar esse repertório é uma forma de consideração com quem compra.

“Quando explicamos as características de um produto, suas aplicações e os cuidados necessários na especificação, ajudamos o comprador a fazer perguntas melhores e a conduzir uma compra mais consciente. Uma imagem de um tubo apresenta o material; uma aplicação em um galpão, implemento agrícola ou carroceria ajuda a explicar sua utilidade”, observa.

Granado ressalta que os conteúdos têm caráter orientativo. “Nosso objetivo não é substituir projetos, cálculos ou a avaliação de profissionais habilitados. É oferecer informação inicial de qualidade e facilitar o diálogo entre o cliente, o responsável técnico e a equipe comercial. A autoridade da marca deve ser construída pela utilidade do que compartilhamos, e não somente pela repetição de mensagens promocionais”, comenta.

Uma marca com trajetória própria

A história do nome também ganha espaço no perfil. “A Metalon surgiu na década de 1970 e foi pioneira na fabricação de tubos quadrados e retangulares no Brasil. O nome se tornou uma referência tão forte que passou a fazer parte do vocabulário do próprio mercado”, relata o diretor. Ele distingue, porém, a origem da marca e a operação atual: a fabricante original encerrou as atividades na década de 1990 e, em 2017, a empresa de hoje adquiriu a marca e seus direitos, começando como representação comercial e, depois, estruturando a distribuição de aço.

Por esse motivo, a comunicação deixa claro que Metalon é marca e procura apresentar a empresa por trás do nome. “Essa trajetória traz reconhecimento, mas também responsabilidade. Nosso trabalho é valorizar essa herança e construir confiança todos os dias, por meio do atendimento, da qualidade dos processos e do cumprimento dos compromissos com os clientes. A tradição abre portas; a experiência que entregamos ao cliente é o que sustenta o relacionamento”, destaca.

Gestão da qualidade e relacionamento comercial

A empresa obteve em 2023 a certificação ISO 9001:2015, norma da International Organization for Standardization (ISO) para sistemas de gestão da qualidade. “É importante destacar que se trata da certificação do nosso sistema de gestão da qualidade, e não apenas de um selo utilizado na divulgação dos produtos”, esclarece Granado.

Nas redes, esse compromisso se traduz em temas como a conferência dos materiais, a atenção às especificações dos pedidos e a integração entre atendimento, qualidade e logística, ao lado da variedade de produtos, da disponibilidade de estoque e de prazos de entrega condicionados à região, ao material e a cada pedido.

“A mensagem que queremos transmitir é que o cliente não está comprando somente aço. Ele está escolhendo um fornecedor que precisa contribuir para a continuidade da sua obra ou produção”, pontua o diretor. Segundo ele, o Instagram funciona como porta de entrada para a conversa com a equipe comercial e como canal de relacionamento com clientes e parceiros, apresentando a empresa antes mesmo de uma solicitação de orçamento.

“Nosso foco não é apenas alcançar muitas pessoas, mas alcançar as pessoas certas: profissionais e empresas que utilizam aço e que podem encontrar na Metalon um fornecedor para suas necessidades”, acrescenta.

A estratégia também busca dar visibilidade a quem transforma o material em soluções, como serralheiros, metalúrgicas, fabricantes e indústrias. “Acreditamos que um setor tradicional não precisa ter uma comunicação distante. Para a Metalon, modernizar a comunicação significa tornar a empresa mais acessível e mostrar que, por trás de cada pedido, existem pessoas, processos e compromissos”, conclui Granado.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.metalon.com.br