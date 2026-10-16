Tac Tacs chega a novas plataformas de streaming

A produção cearense "Tac Tacs – Uma Aventura Ambiental" ampliou sua presença no mercado audiovisual ao ser lançada nas plataformas de streaming Globoplay, Amazon, iTunes e Google Play, permitindo acesso ao filme em todo o Brasil e no exterior.

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Na animação, os personagens Bio, Tati, Ian e seus amigos embarcam em uma jornada para entender o aquecimento global e recebem a missão de proteger o meio ambiente, combinando diversão, conscientização e aprendizado em linguagem lúdica voltada ao público infantil.

O longa conta ainda com participações especiais de Haroldo Guimarães, Bráulio Bessa e Solange Teixeira, nomes reconhecidos da cultura cearense, reforçando a identidade regional da obra.

"Chegar a diferentes plataformas é uma oportunidade de levar os Tac Tacs a ainda mais crianças e famílias, dentro e fora do Brasil", destacou Jadeilson Feitosa, diretor criativo do projeto.

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Além de entreter, o projeto fortalece a atuação da marca Tac Tacs na indústria criativa, ao investir em conteúdo que estimula valores socioambientais, pensamento crítico e cidadania desde a infância, contribuindo para a projeção do audiovisual cearense no cenário nacional e internacional.