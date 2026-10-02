Sangramento na gengiva pede avaliação, alerta dentista

O sangramento na gengiva durante a escovação, no uso do fio dental ou de forma espontânea deixa de ser um evento isolado quando passa a se repetir. A repetição do quadro costuma apontar um processo inflamatório nos tecidos que envolvem os dentes, condição associada a situações como gengivite, periodontite e abscesso periodontal. Sinais simultâneos, entre eles vermelhidão, inchaço, mau hálito persistente, dor, retração gengival, secreção e mobilidade dentária, tornam a avaliação ainda mais necessária, já que a identificação da origem do problema depende de exame clínico conduzido por um cirurgião-dentista.

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A dimensão epidemiológica explica a atenção que esses sinais merecem. Estudo da Revista de Saúde Pública, com dados do SBBrasil 2010, identificou doença periodontal moderada a grave em 15,3% dos adultos brasileiros de 35 a 44 anos, com 5,8% na forma grave. No panorama internacional, estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam mais de 1 bilhão de casos de doença periodontal grave.

Causas mais frequentes do sangramento gengival

O ponto de partida costuma estar no acúmulo de biofilme. “Uma das causas mais comuns do sangramento gengival é a inflamação provocada pelo acúmulo de placa bacteriana. Quando a higiene não consegue remover adequadamente essa placa, especialmente na região próxima à gengiva e entre os dentes, pode surgir a gengivite”, afirma a cirurgiã-dentista Bruna Keittiane, periodontista. A especialista observa que um episódio único pode ter origem em trauma local, mas a repetição muda o significado do sinal: “quando o sangramento se repete, não deve ser considerado normal”.

Situações locais também favorecem o processo inflamatório, segundo a periodontista: acúmulo de cálculo dentário, dificuldade de higienização ao redor de aparelhos ortodônticos, próteses e restaurações, além do trauma provocado por escovação inadequada. Já as lesões gengivais podem ser traumáticas, inflamatórias, infecciosas ou ligadas a outras alterações da mucosa oral, o que sustenta a recomendação de não classificá-las pelo aspecto visível.

“Uma lesão não deve ser tratada apenas com base na aparência. É necessário examinar o paciente e entender há quanto tempo ela está presente, se dói, se cresce, se sangra e se existem outros sinais associados”, detalha Bruna Keittiane.

Riscos de adiar a avaliação profissional

Tratar o sangramento como algo corriqueiro abre espaço para a evolução de quadros que começam discretos. “O principal problema é permitir que uma doença inicialmente mais simples continue evoluindo”, pontua a periodontista. Sem diagnóstico e controle adequados, a inflamação gengival pode avançar sobre as estruturas que sustentam os dentes.

“Com a progressão da doença periodontal podem aparecer retração gengival, perda de suporte ao redor dos dentes e, em situações mais avançadas, mobilidade e comprometimento dentário”, descreve a especialista. Processos infecciosos periodontais ainda podem evoluir para abscessos, quadro que costuma demandar urgência. Diante de lesão persistente, a lógica se repete: parte dessas alterações exige investigação específica.

Como o diagnóstico é conduzido no consultório

A investigação começa antes de qualquer exame. “O primeiro passo é uma boa anamnese, ou seja, entender o histórico do paciente, quando o problema começou, se há dor, sangramento espontâneo, alterações recentes, doenças sistêmicas, uso de medicamentos e outros fatores relevantes”, explica a periodontista. Em seguida, vem o exame clínico intra e extrabucal, complementado por radiografias quando o caso exige. Na análise periodontal, o profissional observa inflamação, placa, cálculo, retrações, sangramento, mobilidade e a condição dos tecidos ao redor dos dentes.

A conduta terapêutica muda conforme o achado. “O tratamento depende totalmente da causa”, resume Bruna Keittiane. Quadros ligados ao acúmulo de placa pedem controle do biofilme, melhora da higiene e limpeza profissional; doenças periodontais avançadas demandam abordagem mais abrangente, e lesões traumáticas ou infecciosas seguem outro caminho. Produtos usados apenas para interromper o sangramento, sem investigação da origem, não necessariamente resolvem o problema.

Hábitos que ajudam na prevenção

O controle da placa bacteriana concentra a maior parte da prevenção, o que envolve escovação bem executada e limpeza entre os dentes, já que a escova isolada não alcança todas as regiões. A periodontista alerta para um comportamento comum e contraproducente: interromper a higiene onde há sangue. “Outro ponto importante é não abandonar a higiene porque a gengiva está sangrando”, diz. A visita periódica ao consultório completa o cuidado, hábito ainda pouco disseminado: pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que 49,4% da população consultou um dentista nos 12 meses anteriores à entrevista.

Alimentação equilibrada integra os cuidados gerais de saúde, sem substituir o essencial. “Nenhum alimento, suplemento ou enxaguante substitui a remoção mecânica adequada da placa e o acompanhamento profissional quando existe doença instalada”, enfatiza a especialista, que acrescenta: “Sangramento gengival recorrente não deve ser normalizado. Muitas doenças bucais começam de maneira silenciosa, sem uma dor intensa que obrigue o paciente a procurar atendimento imediatamente”.

A distância entre tratar um sintoma e identificar sua causa define o resultado a longo prazo. “O papel do dentista é entender a origem dessa alteração e definir a conduta adequada. Quanto mais cedo esse diagnóstico é realizado, maiores são as chances de controlar o problema antes que ele comprometa estruturas mais importantes e exija tratamentos mais complexos”, conclui Bruna Keittiane.

O atendimento a quadros de dor, inflamação e lesões bucais integra o modelo de trabalho da Dentemergência, que atua também em reabilitação oral e estética por meio da Riso Facial, com foco no diagnóstico e na continuidade do tratamento após o alívio do sintoma inicial.

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