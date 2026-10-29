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Zé Felipe revela diagnóstico de síndrome após sentir dores nos glúteos

Cantor buscou atendimento médico após incômodo constante na rotina de treinos; quadro já apresenta evolução positiva e tranquiliza o público

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Maria Reis*
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Maria Reis*
Repórter
29/10/2026 13:47

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Zé Felipe revela diagnóstico de síndrome após sentir dores nos glúteos
Zé Felipe cantor sertanejo que repercutiu a discussão sobre a síndrome do piriforme crédito: @zefelipe / Reprodução

O cantor Zé Felipe revelou aos seguidores em suas redes sociais que foi diagnosticado com síndrome do piriforme após enfrentar dores persistentes na região dos glúteos. De acordo com o artista, o incômodo esteve diretamente relacionado à execução de exercícios repetitivos durante sua rotina de musculação na academia.

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Antes de receber a confirmação médica, o músico suspeitava de uma complicação no nervo ciático e chegou a tomar uma injeção que proporcionou alívio temporário. Após a consulta clínica especializada, ele deu início ao uso de medicamentos prescritos e comunicou melhora expressiva em seu quadro de saúde, tranquilizando o público.

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O que é a síndrome do piriforme

A síndrome do piriforme acontece quando o músculo piriforme, situado na região profunda dos glúteos, sofre espasmos, contratura ou inflamação. Por estar em contato direto com o nervo ciático, a tensão dessa musculatura comprime ou irrita a terminação nervosa, provocando dor nas nádegas que pode irradiar para as pernas, além de queimação e desconforto ao sentar ou caminhar.

Atividades físicas que exigem movimentos repetidos dos membros inferiores, como agachamentos e passadas com carga pesada, podem desencadear a sobrecarga se não houver intervalos adequados para regeneração muscular.

Reabilitação e retomada gradual

A identificação precisa da condição evitou o agravamento da inflamação e permitiu que o cantor organizasse sua rotina com mais segurança. O tratamento tradicional para a síndrome do piriforme combina fármacos para controle da dor e da inflamação, ajustes temporários nas cargas de treino e exercícios de alongamento muscular.

Com a evolução favorável observada após o início da medicação, Zé Felipe segue as recomendações médicas para consolidar a recuperação antes de retomar a intensidade normal de treinos e cumprir sua agenda de apresentações.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria


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