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NERVO CIÁTICO

Síndrome do piriforme: entenda a doença diagnosticada em Zé Felipe

Cantor revelou nesta quarta-feira (28/10) que incômodo constante na região dos glúteos surgiu por conta de exercícios repetitivos

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JJ
Joubert Júnior
RT
Redação Tupi
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Repórter
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28/10/2026 16:10 - atualizado em 28/10/2026 16:12

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Zé Felipe revela diagnóstico de síndrome após sentir fortes dores; entenda
Zé Felipe revela diagnóstico de síndrome após sentir fortes dores; entenda crédito: Tupi

O cantor Zé Felipe comunicou aos seguidores nas redes sociais, nesta quarta-feira (28/10), o diagnóstico de síndrome do piriforme. O artista relatava fortes incômodos na região dos glúteos e suspeitava inicialmente que o sofrimento decorresse de uma crise no nervo ciático.

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O esclarecimento público aconteceu após uma seguidora perguntar se "a dor no ciático melhorou". Em resposta enviada na rede social, o músico pontuou que o foco do incômodo era outro.

"Não era no ciático, acredita? Estou tomando o remédio certinho. É do lado do ciático, na bunda mesmo", explicou o cantor. Ele também acrescentou que a condição surgiu por conta de "exercício repetitivo".

Características da síndrome do piriforme

A síndrome do piriforme se caracteriza pela compressão ou irritação do nervo ciático provocada pelo músculo piriforme. Essa estrutura muscular fica situada na parte profunda das nádegas.

Leia Mais

O quadro clínico costuma desencadear dores locais que podem se estender para a perna. As manifestações dolorosas apresentam como gatilhos mais frequentes:

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