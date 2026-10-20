Zé Felipe aluga por R$ 120 mil por mês uma mansão de R$ 24 milhões em Goiânia, com seis suítes, cinema e piscina com telão
O cantor negociou à distância, dos Estados Unidos, o imóvel de 1,1 mil m² construídos no condomínio Aldeia do Vale, um dos mais luxuosos da cidade
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Zé Felipe fechou o aluguel de uma mansão avaliada em R$ 24 milhões em Goiânia. O imóvel, localizado no condomínio Aldeia do Vale, um dos mais luxuosos da capital goiana, será pago a R$ 120 mil por mês, segundo o corretor Brunno França.
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O tríplex fica em área de fundo de mata e tem 1,1 mil m² de área construída em um terreno de 2 mil m². O cantor está em temporada nos Estados Unidos e fechou o negócio à distância, após o corretor retomar as negociações com ele.
Como é a mansão?
A casa tem seis suítes com banheiro privativo e uma suíte máster de cerca de 150 m², equipada com closet, sala de banho com duas cubas, duas duchas e banheira de imersão. Na entrada, uma parede de janelas abre vista direta para a área de lazer.
Entre os destaques do imóvel:
Piscina aquecida com telão para lazer externo
Sauna e academia
Estúdio musical na área gourmet
Sala de jogos e churrasqueira a carvão
Elevador e pé-direito duplo
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Por que o negócio demorou?
Brunno França contou ao g1 que Zé Felipe já havia visitado a mansão com o pai, o cantor Leonardo, cerca de cinco meses antes de fechar o aluguel. Na época, o antigo proprietário só queria vender, não alugar. Após a venda do imóvel, o corretor voltou a procurar o cantor e a negociação foi concluída. O tríplex havia sido anunciado nas redes sociais por corretores no início deste ano.