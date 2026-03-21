Tiago Iorc fala sobre sequelas da hérnia de disco; entenda o problema

Problemas na coluna estão entre as condições de saúde mais comuns no mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 80% da população global sofrerá com dores na coluna em algum momento da vida. No Brasil, a situação também preocupa. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que 51,4 mil trabalhadores tiveram incapacidade temporária declarada em 2023 por problemas na coluna, principal causa de afastamento do trabalho no período.

Recentemente, o cantor Tiago Iorc voltou a falar sobre sua experiência com uma crise de hérnia cervical e as sequelas que ainda enfrenta meses após o tratamento. Nas redes sociais, o artista relatou que passou por um período difícil de dor intensa e que alguns sintomas irradiaram para outros membros do corpo.

“Estou há quatro, cinco meses lidando com essa dor. No meu caso, irradiou para o braço e a mão. Estou com algumas restrições ainda de movimento e de força e não é fácil”, contou o cantor.

Segundo o cantor, a crise ocorreu no final do ano passado e exigiu tratamento contínuo. Entre as abordagens utilizadas estiveram osteopatia, acupuntura e massoterapia. Hoje, o músico afirma estar focado na recuperação por meio de exercícios e fortalecimento muscular.

Quando a hérnia provoca sequelas?

De acordo com o ortopedista e Diretor do Departamento de Pesquisas com Células Tronco do CPAH - Centro de Pesquisa e Análises Heráclito, Luiz Felipe Carvalho, a hérnia de disco ocorre quando estruturas da coluna pressionam nervos próximos, o que pode gerar dor intensa e sintomas neurológicos.

“A coluna exige alguns cuidados importantes para evitar problemas futuros mesmo quando há predisposição. Quando a hérnia comprime um nervo, a dor pode irradiar para braços ou pernas, dependendo da região afetada”, explica.

No caso da hérnia cervical, como relatado por Tiago Iorc, o problema pode causar formigamento, perda de força ou alteração de sensibilidade nos membros superiores. O cantor afirmou que, mesmo com melhora significativa das dores, ainda convive com um efeito residual.

“Eu ainda tenho uma sequelinha, que é o pinçamento do nervo. Ele brotou para o lado direito do meu braço, então tive um comprometimento motor na mão, mas está aliviando”, relatou o artista.

Como prevenir problemas na coluna?

Apesar de fatores genéticos poderem influenciar bastante a saúde da coluna, muitos casos estão relacionados a hábitos cotidianos. Por isso, medidas preventivas são consideradas essenciais.

Entre os principais cuidados recomendados estão:

• Manter postura adequada ao trabalhar ou usar dispositivos eletrônicos;

• Fortalecer a musculatura das costas e do abdômen;

• Evitar longos períodos sentado sem pausas;

• Praticar atividades físicas regulares;

• Ter atenção ao levantar peso ou realizar movimentos repetitivos.

Luiz Felipe Carvalho destaca que a prevenção é fundamental para evitar crises mais graves: “muitas pessoas só passam a cuidar da coluna quando a dor aparece. Mas a melhor estratégia é manter uma rotina de fortalecimento muscular, mobilidade e atenção à postura ao longo da vida”.

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