Tags de modelo white label crescem com bancos e marcas

A presença de bancos e marcas no mercado brasileiro de tags está em expansão. Dados da Klavi indicam que tags ligadas a Nubank, Itaú, Inter, C6 e Sicoob somam cerca de 4,5% do valor movimentado no levantamento. Esse crescimento é impulsionado pelo modelo white label, no qual as empresas disponibilizam cobrança automática integrada aos seus ecossistemas mantendo o contato com o cliente, enquanto uma parceira especializada gerencia a tecnologia e a operação.

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Para Newton Ferrer, diretor de Negócios e Produtos da ConectCar, o crescimento está ligado à busca das empresas por ampliar seus ecossistemas de benefícios e oferecer mais conveniência aos clientes. “Hoje, o consumidor quer concentrar diferentes serviços nas plataformas com as quais já mantém relacionamento. Para bancos e empresas de outros setores, incorporar uma tag ao portfólio é uma forma de ampliar benefícios, aumentar a percepção de valor da marca e fortalecer a fidelização”, afirma Ferrer.

A ConectCar atua nesse mercado com parceiros de diferentes setores. A companhia fornece a tecnologia e a infraestrutura necessárias para que essas empresas lancem suas próprias soluções de mobilidade, preservando sua marca e a experiência dentro de seus canais. Entre os parceiros estão Itaú, Porto Bank, Mercado Pago, Zul+, Unicred, entre outros.

Um exemplo é o Mercado Pago com a tag Ultrapasse. Entre dezembro de 2024 a junho de 2026, sua base de clientes cresceu mais de 100%. Desde 2024 até junho de 2026, a solução registrou mais de 1 milhão de passagens no Free Flow. A integração da Ultrapasse às vendas e envios do Mercado Livre reduziu os custos logísticos em 40%, agilizando entregas e garantindo frete grátis aos consumidores.

“Esse tipo de parceria mostra como o white label permite unir expertises diferentes. A ConectCar entra com tecnologia e conhecimento em mobilidade, enquanto o parceiro incorpora esse serviço à experiência que já oferece aos seus clientes. Dessa forma, a empresa consegue entrar no segmento sem precisar desenvolver internamente toda a operação”, explica Ferrer.

Free Flow amplia espaço para as tags

A expansão do Free Flow também impulsiona o uso das tags, que automatizam o pagamento dos pedágios sem cancelas e simplificam as viagens. “Com o Free Flow, a tag atende a uma demanda ainda mais frequente no dia a dia, fazendo a mobilidade ganhar espaço em ecossistemas financeiros, de benefícios e fidelização”, afirma Ferrer.

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A solução white label da ConectCar pode ser customizada de acordo com a estratégia de cada parceiro e utiliza um hub de APIs para integrar o serviço às plataformas das empresas. O modelo permite que marcas de diferentes segmentos entrem no ecossistema de mobilidade sem desviar o foco de seu negócio principal.