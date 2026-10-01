E-commerce de moda: o que levou o Clean Girl Club a zerar trocas e devoluções

Trocas e devoluções estão entre os pontos mais sensíveis para quem vende moda pela internet. No Clean Girl Club , e-commerce brasileiro de moda básica feminina fundado pela empreendedora Beatriz Salz, esse indicador chegou a zero em um período analisado pela própria marca, segundo dados internos da empresa.

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Para a fundadora, o número não se explica apenas pelo produto. Ela atribui o resultado à soma entre a qualidade das peças e a atenção dedicada a toda a jornada da cliente dentro da loja virtual, da apresentação do item até a entrega.

"Foi um resultado que nem nós esperávamos alcançar. Para mim, ele mostrou que não basta ter um bom produto. É preciso pensar em toda a experiência: como apresentamos a peça, como nos comunicamos, como a cliente compra e o que ela recebe em casa".

A experiência de compra começa antes do pedido

Na leitura de Beatriz, cada ponto de contato pesa na decisão da consumidora de ficar com a peça: a forma como ela aparece no site, a comunicação da marca, o processo de compra e a chegada do pedido. Esse olhar orienta a operação desde a criação do Clean Girl Club, pensado para gerar identificação com quem compra, e não somente como canal de vendas.

A proximidade com as clientes também funciona como fonte de informação. Comentários, hábitos de consumo e necessidades relatadas pelas consumidoras ajudam a orientar escolhas de produto, comunicação e experiência de compra.

Básico com qualidade como ponto de partida

A marca surgiu de uma dificuldade que a própria empreendedora enfrentava: encontrar peças básicas com alta qualidade, conforto, bom caimento e versatilidade. Com referências internacionais e foco em itens atemporais, o Clean Girl Club já vestiu mais de 8 mil mulheres no país.

"Sempre enxerguei o básico como aquilo que mais deveria ter qualidade. São justamente essas peças que usamos repetidamente, que atravessam diferentes momentos da nossa vida e que deveriam continuar bonitas e confortáveis mesmo depois de muito uso. Já viajei para mais de 50 países e morei na Europa por cinco anos. Toda essa bagagem e as referências que acumulei ao redor do mundo também influenciaram diretamente a construção criativa da marca", explica Beatriz Salz.

Da operação para outras empreendedoras

O aprendizado acumulado na loja virtual deu origem a uma segunda frente de trabalho. Beatriz criou o Projeto Founder 30 , acompanhamento voltado a mulheres que já possuem e-commerce, já faturam e precisam estruturar o crescimento. O trabalho parte da prática da fundadora e da análise individual de cada negócio, com temas como posicionamento, precificação, conversão e aquisição de clientes.

"Existe muito conteúdo ensinando como começar. Mas, depois que uma mulher já criou sua marca e começou a vender, surgem outros desafios. Ela precisa entender números, margem, aquisição, conversão, posicionamento e onde está o gargalo que impede o negócio de avançar. É nesse momento que eu quero estar ao lado dessas founders".

Ela também defende que mulheres à frente de lojas virtuais assumam o papel de gestoras de empresas, com domínio de indicadores, margem e estratégia.

"Quero incentivar mais mulheres a se enxergarem como empresárias. Você pode amar produto, branding e criação, mas chega um momento em que precisa conhecer os números e tomar decisões de CEO. Essa mudança de mentalidade transforma a forma como você conduz o negócio".

O que o caso mostra para quem vende moda online

Para quem busca reduzir trocas e devoluções, o caso do Clean Girl Club aponta para um caminho que combina produto bem resolvido e atenção a cada etapa da compra, da vitrine digital ao que chega à casa da cliente. Beatriz pretende seguir compartilhando esse tipo de aprendizado com outras empreendedoras.

"Meu objetivo não é falar sobre empreendedorismo a partir da teoria. Quero falar sobre aquilo que acontece quando você está dentro da operação: os erros, os números, as decisões difíceis, o que funcionou e o que não funcionou. É esse tipo de experiência que quero compartilhar com outras mulheres que estão construindo seus negócios".

Instagram de Beatriz Salz: @biasalz.cgc

Instagram do Clean Girl Club: @ cleangirlclub.br

Site do Clean Girl Club: cleangirlclub.com.br

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