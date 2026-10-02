Mulher de 65 anos é presa no Galeão com 40 frascos de remédio emagrecedor

Uma mulher de 65 anos foi presa em flagrante pela Polícia Federal na manhã dessa quinta-feira (1º), no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Ela transportava em sua bagagem dezenas de frascos de um medicamento para emagrecimento sem autorização oficial para entrar no país.

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A abordagem ocorreu durante uma vistoria rotineira. Na mala despachada pela passageira, natural do Rio de Janeiro, os policiais encontraram 40 ampolas do princípio ativo Tirzepatida.

A mulher havia desembarcado de um voo vindo de Foz do Iguaçu, no Paraná. A cidade, que faz fronteira com o Paraguai, é uma rota frequente para a entrada irregular desse tipo de substância no Brasil.

Questionada pelos agentes, ela não apresentou a licença obrigatória para o transporte da mercadoria. Por isso, foi autuada pelo crime de importação de remédios sem registro no órgão competente.

O que diz a regra sobre esses remédios?

A entrada e a venda dessas substâncias em território nacional dependem de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O órgão é responsável por atestar a procedência, os padrões de segurança e a eficácia das fórmulas para proteger a saúde pública.

Casos semelhantes têm se tornado frequentes nos aeroportos brasileiros devido ao aumento do interesse por compostos emagrecedores. Outros flagrantes recentes no Galeão ilustram o cenário: