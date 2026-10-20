Como atrair jovens em uma região do Japão que envelhece? A TDK aposta em um benefício fora do escritório para enfrentar o desafio de contratar e reter funcionários
Para vencer a falta de trabalhadores no Japão; empresa investe em moradia moderna com academia e lazer para atrair novos talentos à região
compartilhe
O Japão registra uma das taxas de fecundidade mais baixas do mundo, acompanhada por um envelhecimento populacional contínuo. A situação atinge níveis críticos na província de Akita, no norte do país. Com média de idade de 54 anos, a localidade contabiliza cinco mortes para cada nascimento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O declínio demográfico provoca falta de mão de obra nas indústrias locais. O problema atinge a fábrica da TDK, tradicional produtora de fitas cassete que passou a fornecer componentes em miniatura para a Apple. A fabricante instalou a unidade na região durante a Segunda Guerra Mundial para impulsionar a industrialização local, mas agora sofre com a escassez de colaboradores.
Leia Mais
População japonesa fica abaixo dos 120 milhões pela 1ª vez em décadas
Japão tem mais de 100.000 pessoas com mais de 100 anos pela primeira vez
Japão para quem já viu muita coisa — e ainda assim se surpreende
Dificuldades na contratação afetam os negócios locais. Em declaração concedida ao "Financial Times", o diretor da fornecedora Azuma Denka, Hiroaki Wakaizumi, afirmou: "a época em que Akita era rica e tinha muitos recursos remonta a 150 ou 200 anos. O maior problema hoje é simplesmente a falta de população."
Vila operária para atrair trabalhadores
Para atrair novos talentos e reter mão de obra, a TDK construiu um complexo residencial moderno situado a 10 minutos de carro da fábrica. Os trabalhadores podem alugar quartos no espaço, que oferece estrutura completa:
academia de ginástica e refeitório;
espaços de socialização;
comércio localizado no entorno.
A iniciativa pretende frear a debandada de mão de obra para Tóquio e Osaka. Nas grandes metrópoles, salários mais altos atraem os profissionais qualificados, fazendo com que dois terços dos jovens deixem a fábrica antes de atingir três anos de serviço. O responsável pelo projeto, Yoshikazu Nakasugi, explicou: "a ideia era planejar bem o espaço. É raro que pessoas de diferentes gerações se reúnam no mesmo lugar. As trocas intergeracionais são um diferencial real aqui."
O projeto habitacional busca atrair residentes de outras partes do país e obteve o apoio do prefeito Takanobu Minato. O gestor municipal destacou: "conter esse declínio demográfico por diversas medidas é crucial. Se não tomarmos as ações necessárias, a própria sobrevivência da cidade estará comprometida."
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Empresas como Yamaha e Suzuki optaram pela contratação de trabalhadores imigrantes para suprir postos de trabalho. Atualmente, o Japão registra mais de 2,5 milhões de operários estrangeiros, fatia equivalente a cerca de 3% dos assalariados nacionais. Em Akita, região isolada e conservadora, a TDK prefere manter apenas funcionários japoneses, apesar de o governo regional pedir tolerância e admitir atraso na integração de estrangeiros.