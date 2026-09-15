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Japão tem mais de 100.000 pessoas com mais de 100 anos pela primeira vez

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AFP
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Repórter
15/09/2026 06:17

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O número de pessoas com mais de 100 anos de idade no Japão ultrapassou pela primeira vez a marca de 100.000, informou nesta terça-feira (15) o Ministério da Saúde.

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Com uma idade média de 49,9 anos, o Japão é o segundo país com a população mais envelhecida do planeta, atrás de Mônaco, segundo o Banco Mundial.

A pesquisa mais recente do governo revelou que, em 1º de setembro, havia 107.677 pessoas com 100 anos ou mais.

Esta é a primeira vez que o número de centenários supera a marca de 100.000 desde o início dos registros em 1963. Quase 90% são mulheres, segundo o ministério.

A população deste grupo etário aumentou por 56 anos consecutivos.

Dados de junho revelaram que a taxa de fertilidade do Japão caiu no ano passado para o menor nível já registrado, um sinal da crise demográfica que afeta a quarta maior economia do mundo.

A situação provoca escassez de trabalhadores, custos crescentes de Previdência Social e uma base tributária em declínio.

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tmo/aph/abs/mas/arm/fp

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