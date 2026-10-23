Alphaville recebe novas tendências em imóveis de alto padrão

Tradicionalmente associado a grandes residências e apartamentos de metragens amplas, o mercado imobiliário de alto padrão também passa a incorporar projetos com unidades menores e maior integração entre espaços privativos e compartilhados. A proposta busca conciliar arquitetura, funcionalidade e conveniência, considerando diferentes necessidades e estilos de vida.

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Nesse modelo, o tamanho do imóvel deixa de ser o único elemento considerado na concepção dos empreendimentos. A distribuição dos ambientes, a qualidade construtiva e a disponibilidade de espaços de lazer e serviços passam a integrar o planejamento de projetos residenciais voltados a moradores que priorizam praticidade e conforto.

Em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo, um exemplo dessa proposta é o RYO Copacabana, empreendimento desenvolvido pela NLS Incorp em parceria com a Rainha. O projeto terá uma torre única, 142 apartamentos com áreas de 43 a 77 m² e espaços compartilhados concebidos para complementar as unidades residenciais.

Para Leandro Storto, diretor de Incorporação da NLS, a adoção de metragens menores exige uma abordagem específica no desenvolvimento dos projetos. "Existe uma demanda crescente por empreendimentos que ofereçam praticidade sem abrir mão da exclusividade. O desafio está em transportar atributos tradicionalmente associados ao altíssimo padrão para metragens mais inteligentes, preservando qualidade construtiva, design, conforto e privacidade", afirma.

Áreas comuns ampliam as possibilidades de moradia

O aproveitamento dos espaços é um dos aspectos centrais dessa configuração residencial. Além de plantas que buscam favorecer a integração dos ambientes, as áreas compartilhadas são planejadas para oferecer atividades e serviços que complementam a rotina dos moradores, como o espaço para coworking e um estúdio para gravação de podcasts.

No RYO Copacabana, o projeto arquitetônico, assinado pelo escritório Renata Marques Arquitetura & Gerenciamento, prevê ambientes de convivência e lazer concentrados no rooftop, incluindo piscina, spa, academia, sauna e sport bar com terraços.

O empreendimento também contará com soluções de conveniência, como o Easy Drop, sistema de descarte de resíduos por meio de dutos instalados nos andares, e elevadores exclusivos para o transporte de entregas e elevador específico para entregas de delilvery e encomendas. Esses recursos integram o planejamento da circulação e dos serviços no edifício.

Segundo Storto, a funcionalidade dos espaços privativos deve estar associada às possibilidades oferecidas pelas áreas comuns. "Uma metragem menor exige decisões de projeto ainda mais cuidadosas. Cada espaço precisa funcionar bem no dia a dia, e as áreas compartilhadas devem acrescentar possibilidades reais à vida do morador", explica.

Novo formato no mercado de Alphaville

Com mais de quatro décadas de atuação em Alphaville, a NLS Incorp desenvolveu o RYO Copacabana como seu único empreendimento com apartamentos de metragens menores, ampliando um portfólio historicamente concentrado em projetos residenciais de maiores dimensões.

Inspirado na atmosfera de Copacabana, no Rio de Janeiro, o projeto incorpora referências de leveza e convivência à sua concepção arquitetônica. O empreendimento será construído na Avenida Copacabana, 271, no bairro 18 do Forte.

Em fase de pré-lançamento, o RYO Copacabana teve seu apartamento decorado aberto ao público em 16 de outubro, na Central de Vendas da NLS, localizada na Alameda Rio Negro, 1356, em Alphaville. A visitação acontece de segunda-feira a sábado, das 9h às 19h.

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A iniciativa ilustra como projetos de diferentes metragens podem coexistir no segmento residencial de alto padrão, com soluções arquitetônicas e áreas compartilhadas adaptadas a distintas propostas de moradia.