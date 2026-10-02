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PF já teria sido acionada pela embaixada americana. Polícia Militar reforça segurança

Oficialmente, fala-se em motivo de segurança. Embaixada da Austrália também decidiu suspender as atividades na antevéspera da eleição no Brasil

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
02/10/2026 12:01

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PF já teria sido acionada pela embaixada americana. Polícia Militar reforça segurança
PF já teria sido acionada pela embaixada americana. Polícia Militar reforça segurança crédito: Foto: Polícia Federal/Divulgação

A coluna apurou que a Polícia Federal já teria sido acionada pela Embaixada dos Estados Unidos para apurar uma suposta ameaça à segurança do local. Ainda não há detalhes.

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Nem a embaixada nem a PF confirmam oficialmente a informação.

A ameaça teria sido detectada pela equipe de inteligência da própria embaixada, que decidiu fechar o local e suspender os serviços em Brasília e também nos consulados.

Faltam dois dias para as eleições no Brasil.

A Polícia Militar do Distrito Federal reforçou a segurança na região da embaixada, que fica próxima à Esplanada dos Ministérios.

Por enquanto, a embaixada americana se limita a informar que a decisão de mandar os funcionários para casa foi tomada por uma questão de segurança. Trata-se de uma decisão bastante atípica.

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Não há, até o momento, qualquer informação de que a Embaixada da Austrália tenha tomado a mesma decisão em razão de uma ameaça. O país também decidiu suspender as atividades nesta sexta-feira, 2, antevéspera do primeiro turno das eleições.

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