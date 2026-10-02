PF já teria sido acionada pela embaixada americana. Polícia Militar reforça segurança

A coluna apurou que a Polícia Federal já teria sido acionada pela Embaixada dos Estados Unidos para apurar uma suposta ameaça à segurança do local. Ainda não há detalhes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nem a embaixada nem a PF confirmam oficialmente a informação.

A ameaça teria sido detectada pela equipe de inteligência da própria embaixada, que decidiu fechar o local e suspender os serviços em Brasília e também nos consulados.

Faltam dois dias para as eleições no Brasil.

A Polícia Militar do Distrito Federal reforçou a segurança na região da embaixada, que fica próxima à Esplanada dos Ministérios.

Por enquanto, a embaixada americana se limita a informar que a decisão de mandar os funcionários para casa foi tomada por uma questão de segurança. Trata-se de uma decisão bastante atípica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Não há, até o momento, qualquer informação de que a Embaixada da Austrália tenha tomado a mesma decisão em razão de uma ameaça. O país também decidiu suspender as atividades nesta sexta-feira, 2, antevéspera do primeiro turno das eleições.