Primeiro Cessna Citation CJ4 Gen3 avança rumo à entrada em serviço com a saída da primeira unidade de produção da fábrica

Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT), celebrou recentemente a saída da fábrica da primeira unidade de produção do Cessna Citation CJ4 Gen3, um marco importante à medida que a aeronave avança rumo à sua entrada em serviço. Esse momento reflete o investimento contínuo da Textron Aviation em sua linha de jatos leves, incorporando a aviônica Garmin G3000 PRIME, o sistema Garmin Emergency Autoland e outros aprimoramentos desenvolvidos com base nas necessidades dos clientes, aplicados à já consagrada plataforma Citation CJ4.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261020306705/pt/

First Cessna Citation CJ4 Gen3 advances toward entry into service as first production unit rolls out of the factory. (Photo credit: Textron Aviation)

“Esta apresentação é um resultado visível do cuidado, da precisão e do trabalho em equipe que transformam a concepção de uma aeronave em um avião pronto para a produção”, afirmou Eric Cardinali, vice-presidente sênior de Operações de Fabricação. “Para nossas equipes de produção, isso representa a execução disciplinada por trás de cada etapa — traduzindo a inovação orientada pelo cliente em uma aeronave de alta qualidade, construída para oferecer excelente desempenho. Sinto orgulho da maestria técnica e da colaboração que levaram a primeira unidade de produção do Citation CJ4 Gen3 a este estágio.”

O CJ4 Gen3 tem a previsão de ser o primeiro jato leve no mercado a contar com o Garmin Emergency Autoland, um sistema projetado para assumir automaticamente o controle da aeronave em caso de incapacitação do piloto, identificar um aeroporto adequado, conduzir o avião durante a aproximação e o pouso, e levá-lo a uma parada completa. Equipado com a aviônica Garmin G3000 PRIME, o novo cockpit deste jato leve foi desenvolvido para simplificar o fluxo de trabalho do piloto e aprimorar a consciência situacional, por meio de tecnologia intuitiva com telas sensíveis ao toque, recursos avançados de exibição e controles simplificados.

Desenvolvido a partir do feedback dos clientes, o Citation CJ4 Gen3 foi projetado para elevar a experiência de propriedade e de voo, oferecendo tecnologias revolucionárias e a maior quantidade de recursos de série em sua categoria.

Embora a aeronave apresente a próxima geração da inovação Citation, o lançamento também destaca as pessoas responsáveis ??por dar vida a essa inovação. Equipes da Textron Aviation colaboraram para projetar, construir e desenvolver a primeira aeronave de produção à medida que o programa avança em direção à entrada em serviço. O Cessna Citation CJ4 Gen3 representa a próxima evolução do maior jato leve Citation da Textron Aviation e demonstra o compromisso contínuo da empresa em fornecer soluções inovadoras que apoiam os clientes hoje, ao mesmo tempo que ajudam a definir o futuro do voo.

Sobre o Cessna Citation CJ4 Gen3

O Cessna Citation CJ4 Gen3 é a maior aeronave Citation no segmento de jatos leves. A aeronave certificada para piloto único combina velocidade, alcance e economia operacional superiores quando comparada a aeronaves maiores, tornando-a a plataforma ideal para proprietários/operadores ou missões corporativas. O CJ4 é valorizado por clientes do mundo inteiro por seu luxo e produtividade, assim como por uma ampla gama de missões, incluindo ambulância aérea, patrulha marítima, busca e salvamento e levantamento aéreo.

É esperado que o Citation CJ4 Gen3 tenha um alcance máximo de 2.165 milhas náuticas e uma velocidade máxima de cruzeiro de 451 nós. Com capacidade para até 11 ocupantes e uma carga útil de 6.930 libras, a aeronave oferece desempenho e versatilidade superiores.

Para mais informações, acesse: cessna.txtav.com/cj4-gen3.

Sobre a Textron Aviation Inc.

Há quase 100 anos, inspiramos a jornada do voo. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou o talento coletivo das marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma gama que inclui desde jatos executivos, turboélices, aeronaves a pistão leves e de alto desempenho, até aeronaves para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho, confiabilidade e versatilidade lendários, juntamente com nossa rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede global de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida em todo o mundo por suas marcas poderosas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Determinadas declarações neste comunicado à imprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos que não sejam de natureza histórica; tais declarações prospectivas referem-se apenas à data em que são feitas, e não assumimos qualquer obrigação de atualizá-las. Essas declarações estão sujeitas a riscos — conhecidos ou desconhecidos —, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitando a: a eficácia dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento para a criação de novos produtos, ou despesas imprevistas relacionadas ao lançamento de novos produtos ou programas relevantes; o cronograma de lançamento de nossos novos produtos ou a obtenção de certificações para nossas novas aeronaves; nossa capacidade de acompanhar a concorrência na introdução de novos produtos e aprimoramentos que ofereçam funcionalidades e tecnologias desejadas por nossos clientes; alterações em regulamentações ou políticas governamentais referentes à exportação e importação de nossos produtos; a volatilidade da economia global ou mudanças nas condições mundiais que impactem negativamente a demanda por nossos produtos; e problemas de desempenho envolvendo fornecedores ou subcontratados estratégicos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261020306705/pt/

Contato para a Mídia:

Kate Flavin

+1.316.252.7780

kflavin@txtav.com

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