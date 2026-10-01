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RHB inicia novo ciclo de crescimento por meio de aquisições

A RHB anuncia a aquisição da Nellix, empresa especializada em desenvolvimento de software, marcando sua entrada no segmento e o início de uma nova fase de expansão. A estratégia amplia o ecossistema da companhia, que passa a integrar tecnologia, software, automação e impressão. A Nellix será integrada à ISD Tech, fortalecendo a capacidade do grupo de desenvolver soluções personalizadas, especialmente para o mercado de MPS.

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Repórter
01/10/2026 18:48

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RHB inicia novo ciclo de crescimento por meio de aquisições
RHB inicia novo ciclo de crescimento por meio de aquisições crédito: DINO

A RHB, empresa brasileira com quase 30 anos de atuação no mercado de impressão, anuncia a aquisição da Nellix, empresa especializada no desenvolvimento de software. A operação marca o início de uma nova etapa de crescimento da companhia, que passa a ampliar sua atuação para além de equipamentos e suprimentos.

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A aquisição representa também a entrada da RHB no segmento de software e faz parte de uma estratégia de expansão e diversificação dos negócios, com foco na construção de um ecossistema de soluções voltado principalmente ao mercado de MPS (Managed Print Services).

“O objetivo é transformar a RHB em uma integradora de soluções. Queremos deixar de ser apenas uma empresa de equipamentos e suprimentos para oferecer aos nossos clientes um conjunto cada vez maior de soluções em tecnologia, software, automação e impressão”, afirma Rodolfo Villas Boas, CEO da RHB.

A Nellix será integrada à estratégia da ISD Tech, empresa do grupo voltada para soluções de tecnologia e automação. A união das competências das empresas amplia a capacidade do grupo de desenvolver projetos personalizados e integrar diferentes tecnologias às necessidades dos clientes, especialmente em projetos relacionados ao mercado de MPS.

Segundo a RHB, a aquisição da Nellix representa o primeiro movimento de uma estratégia que prevê a incorporação de novas empresas, tecnologias e competências ao grupo. A proposta é utilizar as aquisições como uma forma de acelerar o desenvolvimento de novas soluções e ampliar o portfólio oferecido ao mercado.

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Com esse novo posicionamento, a RHB busca evoluir de uma empresa tradicionalmente concentrada em produtos para uma integradora de soluções, capaz de combinar hardware, software, automação e serviços. A expectativa é que a construção desse ecossistema permita à companhia ampliar sua participação no mercado e criar novas oportunidades de negócios para seus clientes e parceiros.



Website: http://www.rhbsolutions.com.br

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