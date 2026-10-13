Décadas de bastidores do Cartoon Network vêm à tona em vazamento que inclui arquivos de Gumball e As Meninas Superpoderosas, com material de produção das animações

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Um conjunto de arquivos internos relacionados à produção de animações do Cartoon Network foi disponibilizado na internet. O material está organizado em uma pasta do Google Drive e inclui conteúdos de bastidores de séries populares, como "O Incrível Mundo de Gumball", "A Mansão Foster para Amigos Imaginários", "As Meninas Superpoderosas", "O Show dos Looney Tunes", "Duck Dodgers" e "Garfield". O site Mashable verificou a existência dos documentos, enquanto o IndiaTimes informou que o acervo reúne mais de 200 GB de dados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A divulgação foi atribuída a uma conta anônima da rede social X, identificada como "totallynotaburner". Criado nos Estados Unidos no mesmo mês em que o conteúdo veio a público, o perfil compartilhou um documento principal que direciona os usuários a links externos com arquivos de outras produções animadas.

Leia Mais

Entre as outras animações citadas no documento estão:

"Os Jovens Titãs"

"O Laboratório de Dexter"

"Frango Robô”

"As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy".

Após a divulgação, vários endereços foram removidos do ar em decorrência de notificações por violação de direitos autorais. O site Mashable procurou a Warner Bros. e a Paramount para comentar o caso, mas não recebeu respostas até o fechamento da publicação.

O que os arquivos revelam sobre as animações

O acervo reúne milhares de documentos que mostram diferentes fases do desenvolvimento das produções, desde os primeiros esboços até os recursos utilizados pelos animadores. Entre os materiais identificados estão:

Storyboards e apresentações elaboradas durante a criação dos projetos.

Model sheets com referências visuais dos personagens, incluindo diferentes ângulos, proporções e expressões.

Puppet rigs, estruturas digitais que dividem os personagens em partes articuladas para permitir a animação por meio de softwares.

Arquivos vetoriais no formato EPS, que possibilitam ampliar ou reduzir ilustrações sem comprometer a qualidade da imagem.

A preservação desse tipo de documento representa um desafio para a indústria, especialmente quando ocorrem mudanças administrativas e reorganizações nos estúdios. Com o passar do tempo, parte dos registros de produções antigas pode desaparecer. O Cartoon Network, por exemplo, encerrou as atividades de seu site oficial após 26 anos de funcionamento.

Embora o material permita conhecer melhor os processos criativos por trás de desenhos conhecidos, a divulgação também provocou preocupações entre profissionais da área. Artistas destacam que a exposição de arquivos internos pode tornar público um extenso trabalho criativo sem a devida remuneração ou autorização.

Mudanças empresariais e casos anteriores

A divulgação ocorreu poucos dias depois de a Skydance, comandada por David Ellison, concluir a aquisição da Warner Bros. Discovery, em 6 de outubro, por aproximadamente US$ 110 bilhões. A operação envolveu empresas e marcas de grande alcance no setor de entretenimento e comunicação, incluindo Cartoon Network, Warner Bros., HBO, DC Studios, CNN, Paramount e CBS News.

Nas redes sociais, alguns usuários levantaram a hipótese de que o vazamento estaria relacionado a falhas de segurança na Paramount, que já esteve associada a outros episódios envolvendo conteúdos divulgados sem autorização.

Em abril, por exemplo, o filme "Avatar Aang: O Último Mestre do Ar" apareceu na internet aproximadamente seis meses antes da estreia prevista no Paramount+. Já em 2023, a Nickelodeon confirmou que arquivos antigos de animação haviam sido vazados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, porém, não existem provas que relacionem o novo episódio à infraestrutura tecnológica da Paramount. Também não foi esclarecido se os documentos foram retirados dos sistemas da empresa antes ou depois da conclusão da operação corporativa.