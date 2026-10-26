Horóscopo do Dia para Capricórnio
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CAPRICóRNIO - 22/dez a 19/jan
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Horóscopo do Dia para Capricórnio
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Amor
Vocês apreciarão bons momentos juntos. Com respeito, você deve começar a trilhar bases sólidas para esse relacionamento. Foque mais nisso hoje.
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Trabalho
Muitas pessoas têm observado o seu trabalho e têm admirado a forma como você desenvolve projetos com maestria. Esse é o seu momento de ser reconhecida.
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Bem Estar
Algo positivo deve acontecer em seu trabalho e você será o mentor disso. Mesmo que ninguém lhe dê créditos, você alcançará o sucesso por isso.
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O Horóscopo do Dia para Capricórnio foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.