Dia do Cabelo Maluco nas escolas: como participar da tendência que viralizou
A atividade virou destaque no cronograma da Semana das Crianças; confira dicas para soltar a imaginação com penteados lúdicos e coloridos
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O Dia do Cabelo Maluco se consolidou como uma das atividades mais esperadas nas escolas brasileiras durante a Semana das Crianças, comemorada em outubro.
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A proposta incentiva estudantes de diferentes idades a usarem a imaginação para criar produções inusitadas, coloridas e cheias de adereços divertidos no ambiente de aprendizagem.
A celebração estimula a percepção visual e a convivência escolar, mas demanda atenção redobrada dos responsáveis e educadores. No Brasil, o costume ganhou forte visibilidade a partir de 2023 e hoje está consolidado no calendário de creches e colégios de todo o país, adaptando-se com flexibilidade conforme o planejamento pedagógico de cada unidade.
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Penteados inspirados em cupcakes, personagens de filmes, cabelos coloridos e outros estilos extravagantes estão cada vez mais populares. E a tendência não se limita às crianças: os professores também entram na brincadeira, com visuais criativos e divertidos para animar a criançada e tornar a experiência ainda mais especial.
@leticiabernardinoblog Dia de cabelo maluco por aqui e a professora não pode ficar de fora #semanadacrianca #professora #educacaoinfantil #cabelomaluco ? som original - Letícia Bernardino
Um ponto fundamental na escolha do visual envolve, também, a valorização da identidade e da representatividade. Conversar com os pequenos sobre diversidade capilar transforma o momento recreativo em uma oportunidade prática de aprendizado social e convivência harmoniosa entre todas as turmas.
@mayamoana Cabelo maluco #cabelomaluco #cabelomaluconaescola #crespo ? Cabelo Maluco - Clube da Tatá
@jujudoramiga Opção de cabelo maluco para menino! Não deixe para última hora, aproveite!! #penteadoinfantil #cabelomaluco #diadocabelomaluco #festanaescola ? Kids & Toys - FASSounds
@nathaliaaraujobeauty
Turorial do cabelo maluco? som original - Nathalia Araújo
Cuidados essenciais com a saúde
Adereços exagerados ou muito pesados geram tensão excessiva na raiz capilar, além de causarem dores de cabeça e irritação durante as aulas.
A escolha de cosméticos e ferramentas de fixação pede atenção constante às orientações básicas de segurança:
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produtos certificados: tintas e sprays devem apresentar formulação atóxica e composição lavável, saindo com facilidade apenas com água e sabonete.
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aplicação correta: o uso de tinturas temporárias em spray requer locais ventilados, mantendo olhos, nariz e boca devidamente protegidos contra aspiração de partículas ou contato acidental.
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acessórios leves: presilhas, grampos e tiaras precisam ser leves, sem pontas metálicas expostas que possam ferir a cabeça durante brincadeiras e corridas normais no recreio.
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tamanho apropriado: peças muito pequenas oferecem risco evidente de engasgo, sobretudo em crianças menores, e devem ser completamente descartadas em qualquer produção escolar.
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peso reduzido: garrafas plásticas, brinquedos pesados e adereços volumosos tensionam a raiz do cabelo e provocam desconforto postural imediato nos pequenos.
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higienização imediata: logo após o término das aulas, a lavagem cuidadosa dos fios com xampu suave retira resíduos que poderiam provocar coceira ou irritações na pele infantil.
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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.