Peito de frango ressecado? Chefs recomendam uma etapa de 30 minutos antes do preparo, com um ingrediente comum que ajuda a reduzir o problema na hora de cozinhar

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Grelhar peito de frango parece uma tarefa simples, mas manter a carne suculenta por dentro e dourada por fora representa um desafio. Esse corte magro perde umidade durante o cozimento e tende a ficar seco e fibroso se permanecer no fogo por muito tempo.

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Um truque culinário resolve a questão com apenas três elementos: azeite de oliva, suco de limão e 30 minutos de descanso. O método melhora o sabor e a textura da carne sem exigir molhos ou ingredientes complexos.

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A técnica pede duas colheres de azeite e o suco de meio limão. O azeite distribui os temperos pela superfície, enquanto a acidez do limão modifica as proteínas superficiais e agrega sabor. A preparação aceita o acréscimo de alho picado, pimenta, orégano ou salsa.

Como preparar a marinada

O procedimento exige manter a carne refrigerada durante o período de descanso, sem deixá-la em temperatura ambiente. O método segue passos determinados:

preparar a marinada: misturar duas colheres de sopa de azeite de oliva com o suco de meio limão em um recipiente.

temperar o frango: colocar o peito na mistura e espalhar o líquido por toda a superfície da carne.

deixar descansar por 30 minutos: tampar o recipiente e guardar na geladeira para absorver os sabores.

aquecer a frigideira: preaquecer o utensílio em fogo médio-alto e adicionar pouco azeite se necessário.

cozinhar a carne: colocar o frango na frigideira quente e dourar ambos os lados, sem pressionar ou furar a peça constantemente.

conferir a cocção: verificar se o centro atinge 74 °C antes de retirar do fogo.

Cuidados no preparo na frigideira

O tempo e a intensidade do fogo determinam a retenção de umidade. Para garantir um resultado homogêneo, as peças devem apresentar espessura parecida. É possível nivelar suavemente partes muito grossas antes de iniciar.

A execução na frigideira deve seguir as seguintes etapas: