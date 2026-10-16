Peito de frango ressecado? Chefs recomendam uma etapa de 30 minutos antes do preparo, com um ingrediente comum que ajuda a reduzir o problema na hora de cozinhar
Com apenas azeite, limão e 30 minutos de descanso, marinada fácil transforma a carne e garante um resultado dourado por fora e muito úmido por dentro
compartilhe
Grelhar peito de frango parece uma tarefa simples, mas manter a carne suculenta por dentro e dourada por fora representa um desafio. Esse corte magro perde umidade durante o cozimento e tende a ficar seco e fibroso se permanecer no fogo por muito tempo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Um truque culinário resolve a questão com apenas três elementos: azeite de oliva, suco de limão e 30 minutos de descanso. O método melhora o sabor e a textura da carne sem exigir molhos ou ingredientes complexos.
Leia Mais
O ingrediente simples que você tem em casa que garante um frango frito mais macio e cheio de sabor
Por que seu frango fica seco e sem sabor? Descubra o principal erro e como acertar no ponto
Frango à passarinho na airfryer: crocante por fora e suculento por dentro
A técnica pede duas colheres de azeite e o suco de meio limão. O azeite distribui os temperos pela superfície, enquanto a acidez do limão modifica as proteínas superficiais e agrega sabor. A preparação aceita o acréscimo de alho picado, pimenta, orégano ou salsa.
Como preparar a marinada
O procedimento exige manter a carne refrigerada durante o período de descanso, sem deixá-la em temperatura ambiente. O método segue passos determinados:
preparar a marinada: misturar duas colheres de sopa de azeite de oliva com o suco de meio limão em um recipiente.
temperar o frango: colocar o peito na mistura e espalhar o líquido por toda a superfície da carne.
deixar descansar por 30 minutos: tampar o recipiente e guardar na geladeira para absorver os sabores.
aquecer a frigideira: preaquecer o utensílio em fogo médio-alto e adicionar pouco azeite se necessário.
cozinhar a carne: colocar o frango na frigideira quente e dourar ambos os lados, sem pressionar ou furar a peça constantemente.
conferir a cocção: verificar se o centro atinge 74 °C antes de retirar do fogo.
Cuidados no preparo na frigideira
O tempo e a intensidade do fogo determinam a retenção de umidade. Para garantir um resultado homogêneo, as peças devem apresentar espessura parecida. É possível nivelar suavemente partes muito grossas antes de iniciar.
A execução na frigideira deve seguir as seguintes etapas:
aquecer a frigideira antes de colocar o alimento.
retirar a carne da marinada e escorrer o excesso de líquido.
apoiar o corte na superfície aquecida e dourar sem movimentar a peça com frequência.
virar o peito assim que a primeira face estiver dourada para continuar o processo.
medir a temperatura interna com um termômetro culinário até alcançar 74 °C.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
retirar a peça da frigideira e aguardar entre três e cinco minutos de repouso antes de servir para redistribuir os sucos.