Assine
overlay
Início Degusta
GASTRONOMIA

Peito de frango ressecado? Chefs recomendam uma etapa de 30 minutos antes do preparo, com um ingrediente comum que ajuda a reduzir o problema na hora de cozinhar

Com apenas azeite, limão e 30 minutos de descanso, marinada fácil transforma a carne e garante um resultado dourado por fora e muito úmido por dentro

Publicidade
Carregando...
Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
16/10/2026 17:12

compartilhe

×
Peito de frango ressecado? Chefs recomendam uma etapa de 30 minutos antes do preparo, com um ingrediente comum que ajuda a reduzir o problema na hora de cozinhar
Peito de frango grelhado pode ficar suculento e saboroso com a técnica certa e temperos simples crédito: depositphotos.com / RostyslavOleksin

Grelhar peito de frango parece uma tarefa simples, mas manter a carne suculenta por dentro e dourada por fora representa um desafio. Esse corte magro perde umidade durante o cozimento e tende a ficar seco e fibroso se permanecer no fogo por muito tempo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Um truque culinário resolve a questão com apenas três elementos: azeite de oliva, suco de limão e 30 minutos de descanso. O método melhora o sabor e a textura da carne sem exigir molhos ou ingredientes complexos.

Leia Mais

A técnica pede duas colheres de azeite e o suco de meio limão. O azeite distribui os temperos pela superfície, enquanto a acidez do limão modifica as proteínas superficiais e agrega sabor. A preparação aceita o acréscimo de alho picado, pimenta, orégano ou salsa.

Como preparar a marinada

O procedimento exige manter a carne refrigerada durante o período de descanso, sem deixá-la em temperatura ambiente. O método segue passos determinados:

  • preparar a marinada: misturar duas colheres de sopa de azeite de oliva com o suco de meio limão em um recipiente.

  • temperar o frango: colocar o peito na mistura e espalhar o líquido por toda a superfície da carne.

  • deixar descansar por 30 minutos: tampar o recipiente e guardar na geladeira para absorver os sabores.

  • aquecer a frigideira: preaquecer o utensílio em fogo médio-alto e adicionar pouco azeite se necessário.

  • cozinhar a carne: colocar o frango na frigideira quente e dourar ambos os lados, sem pressionar ou furar a peça constantemente.

  • conferir a cocção: verificar se o centro atinge 74 °C antes de retirar do fogo.

Cuidados no preparo na frigideira

O tempo e a intensidade do fogo determinam a retenção de umidade. Para garantir um resultado homogêneo, as peças devem apresentar espessura parecida. É possível nivelar suavemente partes muito grossas antes de iniciar.

A execução na frigideira deve seguir as seguintes etapas:

  • aquecer a frigideira antes de colocar o alimento.

  • retirar a carne da marinada e escorrer o excesso de líquido.

  • apoiar o corte na superfície aquecida e dourar sem movimentar a peça com frequência.

  • virar o peito assim que a primeira face estiver dourada para continuar o processo.

  • medir a temperatura interna com um termômetro culinário até alcançar 74 °C.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • retirar a peça da frigideira e aguardar entre três e cinco minutos de repouso antes de servir para redistribuir os sucos.


Tópicos relacionados:

dicas frango-grelhado frango-ressecado peito-de-frango

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay