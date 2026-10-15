PBH lança edital de licitação para reforma e manutenção do parque municipal

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) abriu licitação para a reforma e a manutenção do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, na Região Centro-Sul da capital. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quinta-feira (15/10). O valor estimado do contrato é de pouco mais de R$ 3 milhões, destinados à revitalização e à adequação de diferentes áreas do parque.

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De acordo com a prefeitura, o Parque Municipal recebe cerca de 160 mil visitantes por mês, número que chega a 20 mil aos domingos. As reformas previstas buscam corrigir irregularidades nos caminhos que comprometem a segurança dos frequentadores, recuperar bancos danificados e melhorar a acessibilidade.

O projeto prevê ainda a reforma de sanitários, guaritas, recantos e áreas administrativas e de segurança.

As obras no Parque Municipal são resultado de um convênio firmado entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e a PBH. Os recursos serão provenientes do Fundo Especial do Poder Judiciário.

A licitação está marcada para 4 de novembro, às 10h, por meio de pregão eletrônico no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais. A documentação necessária deve ser consultada no site da PBH.

Reformas e demolições

Segundo a PBH, os serviços abrangerão seis áreas de convivência do parque, além da construção de uma sétima, próxima à entrada pela Avenida Assis Chateaubriand, com mesas de piquenique e novas lixeiras.

Os trabalhos incluem demolições e remoções, terraplenagem, fundações, estruturas de concreto e metálicas, coberturas e forros, alvenaria, serralheria, instalação de pisos, rodapés, soleiras e peitoris, pintura, manutenção, realocação de equipamentos e manejo da vegetação. Mapas táteis serão instalados próximo às guaritas.

Um dos destaques da revitalização é a ponte da Lagoa dos Barcos e seu entorno, que receberão nova pintura e substituição do gradil. O coreto também será reformado, com plantio de mudas no entorno e recuperação dos caminhos e da escada de acesso à lagoa.

O prédio da Guarda Municipal, na entrada pela Avenida Afonso Pena, também será revitalizado. O projeto prevê mudanças no layout e a instalação de vestiários masculino e feminino, além de um refeitório.

no site da PBH.