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CENA INUSITADA

Venda Nova: padre cai ao subir em viatura da Guarda Municipal; veja vídeo

Religioso participava de carreata em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, em Venda Nova; paróquia informou que ele está bem

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/10/2026 06:30 - atualizado em 13/10/2026 06:35

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Padre ‘batiza’ viatura, sobe no veículo e acaba caindo em BH
Padre ‘batiza’ viatura, sobe no veículo e acaba caindo em BH crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um padre caiu de uma viatura da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte durante uma carreata em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, nessa segunda-feira (12/10), no Bairro Lagoa, Região de Venda Nova, na capital mineira.

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O incidente aconteceu na Rua Serafim Pereira da Silva e foi registrado em vídeo, que circula nas redes sociais.

As imagens mostram o momento em que o religioso realiza uma bênção na viatura e, em seguida, sobe no veículo. No entanto, o motorista acelera e o padre acaba perdendo o equilíbrio e caindo.

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A situação aconteceu durante a tradicional carreata promovida em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, cujo dia é celebrado em 12 de outubro.

Nas redes sociais, a Paróquia São Gaspar Bertoni informou que o religioso está bem, apesar da queda, e pediu que a identidade dele fosse preservada.

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A reportagem procurou a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e aguarda retorno.

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