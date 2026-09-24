BH terá primeiro encontro de bicicletas antigas no Parque Municipal

Belo Horizonte receberá, no próximo sábado (26/9), o primeiro encontro de bicicletas antigas, onde o antigo Velo Club de BH será refundado por um grupo de colecionadores apaixonados pelas bikes. O evento contará com uma exposição de seus acervos no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, na Região Central da capital.

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O Velo Club foi criado, em 1898, nos primeiros anos da capital mineira (fundada em 1897) para a prática esportiva do ciclismo. Segundo um dos fundadores da nova edição da associação, Urbano Lima, havia um velódromo no Parque Municipal onde se praticavam corridas de bicicleta. A pista localiza-se no entorno da região onde atualmente está o coreto.

De acordo com Urbano, refundar o Velo Club no mesmo lugar de sua criação é um resgate da história da cidade. “Estamos voltando ao ponto de origem. Nossa intenção é manter essa memória, mas agora com um olhar de promoção da cultura do ciclismo e da ocupação da cidade pela preservação e uso das bicicletas antigas”, esclarece.

“Queremos que a população de Belo Horizonte e de Minas Gerais se aproximem dessa cultura. Por isso, vamos realizar uma série de atividades, como essa exposição”, complementa.

Outro objetivo do clube é reunir os colecionadores de bicicletas antigas, dispersos geograficamente. “Vamos congregar os amantes do ‘antigo ciclismo’”, defende Urbano Lima.

Quem acredita que as ladeiras de Belo Horizonte podem impedir as pessoas de pedalar, especialmente montadas em bicicletas antigas, precisa visitar a exposição e verificar que elas ainda são funcionais, apesar do tempo.

Os visitantes da exposição encontrarão mais de 30 exemplares das décadas entre 1930 a 2000, com modelos europeus: entre inglesas (Philips, Raleigh, Rudge, Hércules), alemãs (Adler), austríacas (Steyr), holandesas (Gazelle), francesas (Juery), suecas (Monark) – além dos exemplares brasileiros Gulliver, Mercswiss e Caloi.

Serviço

Data: 26 de setembro de 2026

Local: Parque Municipal Américo Renné Giannetti – Av. Afonso Pena. A exposição ocorrerá em frente ao Teatro Francisco Nunes.

Horário: Das 15 às 18 horas

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Evento gratuito, com entrada aberta ao público

