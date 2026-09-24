Zoológico de BH celebra Dia Mundial do Gorila com programação gratuita

O Zoológico de Belo Horizonte promove nesta quinta-feira (24/9), Dia Mundial do Gorila, o evento gratuito "Encontro com Gorilas". A programação inclui bate-papos sobre os cuidados, manejo e projetos de preservação dos animais, com sessões das 9h às 11h e das 14h às 16h, no recinto da espécie.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A participação na atividade é gratuita, mas o acesso ao zoológico exige a compra de ingresso. Instituições como o Zoo de BH garantem bons níveis de bem-estar aos gorilas e exercem um papel fundamental na conservação integrada da espécie.

Desde 1975, o zoológico da capital mineira cuida da subespécie gorila-da-planície-ocidental (Gorilla gorilla gorilla). A partir de 2010, a instituição passou a integrar o Programa Ex situ da Associação Europeia de Zoos e Aquários (Gorilla EEP).

Leia Mais

A subespécie está criticamente em perigo de extinção. Entre as causas estão a fragmentação do habitat, conflitos armados, caça, enfermidades e as mudanças climáticas.

Estratégia

O manejo dos gorilas no zoológico é feito de forma integrada e a reprodução é cuidadosamente planejada com base em critérios genéticos. A estratégia busca proteger um percentual significativo da população mundial em condições saudáveis, viabilizando futuros programas de reintrodução na natureza.

O Zoo de BH também contribui com programas educativos que estimulam a formação de pessoas comprometidas com a causa.

A data

O Dia Mundial do Gorila foi criado em 2017 pelo Fundo Internacional Dian Fossey para o Estudo de Gorilas (DFGFI). A data coincide com o 50º aniversário do Centro de Pesquisa de Karisoke, em Ruanda, fundado pela primatóloga norte-americana Dian Fossey. O centro é o mais antigo em atividade dedicado ao estudo e conservação dos gorilas e seus habitats na África.

Despedida recente

O chimpanzé Serafim, um dos animais mais antigos do Zoológico de Belo Horizonte, morreu aos 38 anos. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) na noite de quinta-feira (17/9). O primata foi submetido a um procedimento de eutanásia após o agravamento irreversível de seu quadro de saúde.

Serafim estava internado desde 25 de agosto no Hospital Veterinário do Zoo. Ele era portador de diabetes crônica tipo 2, dependente de insulina, e de vasculopatia, uma condição vascular associada à doença que fragilizava sua saúde.

Nos últimos dias, o chimpanzé apresentou um quadro severo de hipoglicemia e comprometimento neurológico. Exames de tomografia e ressonância magnética realizados na quarta-feira (16/9) identificaram uma lesão cerebral.

Diante do agravamento e da impossibilidade de controlar possíveis dores, uma comissão técnica de especialistas da PBH e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) orientou pela interrupção do sofrimento do animal. O procedimento ocorreu de forma tranquila e com acompanhamento veterinário.

Mais de 26 anos no Zoo de BH

Serafim chegou ao Zoológico de Belo Horizonte há mais de 26 anos. Desde o diagnóstico de diabetes, em 2016, ele recebia acompanhamento diário de uma equipe especializada, com monitoramento de glicose, aplicação de medicamentos e alimentação personalizada.

Em nota, a PBH destacou o trabalho dos profissionais que cuidaram do chimpanzé e o carinho das pessoas que conviveram com ele. "Serafim completaria 39 anos e deixa uma história marcada pelo cuidado, pela dedicação das equipes do Zoo e pelo carinho de quem conviveu com ele ao longo de tantos anos", informou a prefeitura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Encontro com Gorilas

Data: quinta-feira (24)

Horários: das 9h às 11h e das 14h às 16h

Local: recinto dos gorilas do Zoo de BH