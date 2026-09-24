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Zoológico de BH celebra Dia Mundial do Gorila com programação gratuita

Participe do 'Encontro com Gorilas' nesta quinta (24) e saiba mais sobre os projetos de preservação da espécie, que está em perigo de extinção

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Repórter
24/09/2026 00:00 - atualizado em 24/09/2026 08:36

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Zoológico de BH celebra Dia Mundial do Gorila com programação gratuita
Gorilas se alimentam em seu recinto no Zoológico de Belo Horizonte, que promove evento especial no Dia Mundial da espécie crédito: Livia Ansaloni/PBH

O Zoológico de Belo Horizonte promove nesta quinta-feira (24/9), Dia Mundial do Gorila, o evento gratuito "Encontro com Gorilas". A programação inclui bate-papos sobre os cuidados, manejo e projetos de preservação dos animais, com sessões das 9h às 11h e das 14h às 16h, no recinto da espécie.

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A participação na atividade é gratuita, mas o acesso ao zoológico exige a compra de ingresso. Instituições como o Zoo de BH garantem bons níveis de bem-estar aos gorilas e exercem um papel fundamental na conservação integrada da espécie.

Desde 1975, o zoológico da capital mineira cuida da subespécie gorila-da-planície-ocidental (Gorilla gorilla gorilla). A partir de 2010, a instituição passou a integrar o Programa Ex situ da Associação Europeia de Zoos e Aquários (Gorilla EEP).

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A subespécie está criticamente em perigo de extinção. Entre as causas estão a fragmentação do habitat, conflitos armados, caça, enfermidades e as mudanças climáticas.

Estratégia

O manejo dos gorilas no zoológico é feito de forma integrada e a reprodução é cuidadosamente planejada com base em critérios genéticos. A estratégia busca proteger um percentual significativo da população mundial em condições saudáveis, viabilizando futuros programas de reintrodução na natureza.

O Zoo de BH também contribui com programas educativos que estimulam a formação de pessoas comprometidas com a causa.

A data

O Dia Mundial do Gorila foi criado em 2017 pelo Fundo Internacional Dian Fossey para o Estudo de Gorilas (DFGFI). A data coincide com o 50º aniversário do Centro de Pesquisa de Karisoke, em Ruanda, fundado pela primatóloga norte-americana Dian Fossey. O centro é o mais antigo em atividade dedicado ao estudo e conservação dos gorilas e seus habitats na África.

Despedida recente

O chimpanzé Serafim, um dos animais mais antigos do Zoológico de Belo Horizonte, morreu aos 38 anos. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) na noite de quinta-feira (17/9). O primata foi submetido a um procedimento de eutanásia após o agravamento irreversível de seu quadro de saúde.

Serafim estava internado desde 25 de agosto no Hospital Veterinário do Zoo. Ele era portador de diabetes crônica tipo 2, dependente de insulina, e de vasculopatia, uma condição vascular associada à doença que fragilizava sua saúde.

Nos últimos dias, o chimpanzé apresentou um quadro severo de hipoglicemia e comprometimento neurológico. Exames de tomografia e ressonância magnética realizados na quarta-feira (16/9) identificaram uma lesão cerebral.

Diante do agravamento e da impossibilidade de controlar possíveis dores, uma comissão técnica de especialistas da PBH e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) orientou pela interrupção do sofrimento do animal. O procedimento ocorreu de forma tranquila e com acompanhamento veterinário.

Mais de 26 anos no Zoo de BH

Serafim chegou ao Zoológico de Belo Horizonte há mais de 26 anos. Desde o diagnóstico de diabetes, em 2016, ele recebia acompanhamento diário de uma equipe especializada, com monitoramento de glicose, aplicação de medicamentos e alimentação personalizada.

Em nota, a PBH destacou o trabalho dos profissionais que cuidaram do chimpanzé e o carinho das pessoas que conviveram com ele. "Serafim completaria 39 anos e deixa uma história marcada pelo cuidado, pela dedicação das equipes do Zoo e pelo carinho de quem conviveu com ele ao longo de tantos anos", informou a prefeitura.

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Serviço

Encontro com Gorilas
Data: quinta-feira (24)
Horários: das 9h às 11h e das 14h às 16h
Local: recinto dos gorilas do Zoo de BH

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