Falsa compra de iPhones vira tentativa de assalto em BH, e suspeito morre

Um jovem de 23 anos morreu durante uma tentativa de assalto que teria sido preparada por meio de uma falsa compra de celulares nessa quarta-feira (23/9), no Bairro Tupi B, Região Norte de Belo Horizonte. Um segundo suspeito conseguiu fugir.

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Segundo informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 18h35, na Rua Lúcio Cardoso.

O vendedor, de 39 anos, contou aos militares que trabalha com a revenda de celulares e havia anunciado iPhones 17 pelo WhatsApp. Por meio do aplicativo, ele negociou a venda de um dos aparelhos com uma mulher e combinou a entrega.

O valor negociado foi de R$ 7,4 mil, sendo R$ 400 de entrada e outros R$ 7 mil divididos em oito parcelas com juros. Acompanhado de um amigo, o vendedor foi até o endereço combinado. Conforme o relato à PM, a suposta compradora informou que havia ido a um supermercado e que retornaria em seguida.

Enquanto os dois aguardavam, dois homens em uma motocicleta Honda CG se aproximaram e anunciaram o assalto. Segundo o vendedor, os suspeitos exigiram que ele entregasse todos os celulares que estavam dentro do carro.

Vendedor tomou arma durante luta

O homem contou à polícia que pediu calma e disse que buscaria os aparelhos dentro do veículo. Em seguida, porém, entrou em luta corporal com um dos suspeitos e conseguiu tomar a arma dele.

Durante a reação, o vendedor efetuou disparos contra o jovem de 23 anos. O segundo suspeito fugiu do local e, até o momento, não foi encontrado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do jovem.

A arma utilizada na ocorrência foi entregue à Polícia Militar e posteriormente recolhida pela perícia da Polícia Civil. A motocicleta usada pelos suspeitos também foi removida pelo guincho.

Suspeito teria participado de outro assalto horas antes

Enquanto os policiais aguardavam a perícia, outra vítima foi localizada e compareceu ao endereço. Segundo a PM, ela reconheceu o jovem morto como um dos envolvidos em um assalto ocorrido horas antes.

Esse primeiro caso foi registrado por volta das 14h, na Rua Norma Guilhermina da Silva, no Bairro Jardim Guanabara, também na Região Norte de Belo Horizonte.

De acordo com o relato dessa vítima, o crime teria seguido o mesmo método: os suspeitos simulavam interesse em uma compra, marcavam um encontro e chegavam de motocicleta para anunciar o assalto.

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Na ocasião, dois celulares foram roubados. Um dos aparelhos foi posteriormente recuperado. A polícia continua as buscas pelo segundo suspeito envolvido na ocorrência do Bairro Tupi B.