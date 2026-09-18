Suspeito de matar namorada com golpes de capacete é preso em Minas
Jovem, de 22 anos, que também é primo da vítima, de 21, foi preso em Conselheiro Lafaiete, na Região Central do estado
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O suspeito de matar a namorada, de 21 anos, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas, foi preso nessa quinta-feira (17/9). Ele foi localizado e preso em um bairro próximo de onde o crime ocorreu. O corpo da jovem foi encontrado na noite da última sexta-feira (11/9) depois de três dias de desaparecimento.
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Conforme informações preliminares, Ruan Lima Sicupira, de 22, também era primo da vítima. Segundo a apuração da Polícia Civil, as lesões identificadas na vítima indicam que ela foi agredida com vários golpes de capacete, além de apresentar alguns cortes pelo corpo.
O crime foi descoberto quando policiais foram até a casa de Ana, localizada no Bairro Sion. Colegas de trabalho deram falta da jovem, seguidos da família, que indicou onde ela morava.
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O portão e a porta da casa estavam abertos e a jovem foi encontrada no quarto, caída ao lado da cama. A polícia também encontrou cartões bancários em nome do possível autor. O corpo de Ana foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).