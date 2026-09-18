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FEMINICÍDIO

Suspeito de matar namorada com golpes de capacete é preso em Minas

Jovem, de 22 anos, que também é primo da vítima, de 21, foi preso em Conselheiro Lafaiete, na Região Central do estado

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
18/09/2026 15:20

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Ana Isa Sicupira, de 21 anos, foi morta pelo namorado com golpes de capacete em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais
Ana Isa Sicupira, de 21 anos, foi morta pelo namorado com golpes de capacete em Conselheiro Lafaiete, aponta investigação da Polícia Civil crédito: Reprodução/Redes sociais

O suspeito de matar a namorada, de 21 anos, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas, foi preso nessa quinta-feira (17/9). Ele foi localizado e preso em um bairro próximo de onde o crime ocorreu. O corpo da jovem foi encontrado na noite da última sexta-feira (11/9) depois de três dias de desaparecimento.

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Conforme informações preliminares, Ruan Lima Sicupira, de 22, também era primo da vítima. Segundo a apuração da Polícia Civil, as lesões identificadas na vítima indicam que ela foi agredida com vários golpes de capacete, além de apresentar alguns cortes pelo corpo.

O crime foi descoberto quando policiais foram até a casa de Ana, localizada no Bairro Sion. Colegas de trabalho deram falta da jovem, seguidos da família, que indicou onde ela morava.

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O portão e a porta da casa estavam abertos e a jovem foi encontrada no quarto, caída ao lado da cama. A polícia também encontrou cartões bancários em nome do possível autor. O corpo de Ana foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).

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