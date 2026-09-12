Prioridade e planejamento: conheça Utrecht, a cidade onde as bicicletas ganharam prioridade sobre os carros

Com origem em um antigo forte romano criado por volta do ano 47, a cidade de Utrecht cresceu como centro religioso, comercial e político e preservou boa parte de seu patrimônio histórico. Seu principal cartão-postal é a Torre do Dom, com 112 metros de altura, erguida entre os séculos 14 e 15 e considerada um símbolo local. Foto: Wikimedia Commons/C messier