7 benefícios do ciclismo para a sua saúde física e também para a mente
Pedalar regularmente pode melhorar o condicionamento cardiovascular, fortalecer os músculos e ainda ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade
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Seja nas ruas da cidade ou em trilhas de terra, o número de ciclistas tem crescido visivelmente. O esporte, que ganha destaque em grandes competições, se mostra uma atividade democrática e poderosa para a saúde. Pedalar regularmente vai muito além do lazer, transformando o corpo e a mente de maneiras que muitos desconhecem.
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A combinação de exercício aeróbico, força e a sensação de liberdade oferece um pacote completo de vantagens para quem adota a bicicleta como parte da rotina. Confira sete benefícios diretos que o ciclismo pode trazer para a sua vida.
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Fortalece o coração
Pedalar é um excelente exercício cardiovascular. A prática regular aumenta a capacidade do coração de bombear sangue, melhora a circulação e pode ajudar a reduzir a pressão arterial. Estudos indicam que a atividade pode diminuir em até 35% os riscos de doenças cardíacas.
Tonifica os músculos
O foco principal está nas pernas, fortalecendo quadríceps, isquiotibiais e panturrilhas. No entanto, o ciclismo também exige a ativação do abdômen e dos músculos das costas para manter o equilíbrio e a postura, promovendo um fortalecimento geral.
Ajuda no controle de peso
Como uma atividade aeróbica intensa, o ciclismo queima muitas calorias. Dependendo da intensidade e da duração, é possível queimar entre 400 e 1.000 calorias por hora, tornando-o um aliado eficaz para quem busca emagrecer ou manter um peso saudável.
Baixo impacto para as articulações
Diferente da corrida, o ciclismo não sobrecarrega joelhos e tornozelos. O movimento circular e suave protege as articulações, sendo uma ótima opção para pessoas com restrições de impacto ou em processo de recuperação de lesões.
Reduz o estresse e a ansiedade
A atividade física libera endorfinas, neurotransmissores ligados à sensação de bem-estar. O foco na pedalada e no trajeto também funciona como uma forma de meditação ativa, ajudando a limpar a mente e aliviar as tensões do dia a dia.
Melhora a qualidade do sono
O exercício regular, como o ciclismo, ajuda a regular o ciclo circadiano, o relógio biológico do corpo. Um pedal durante o dia ou no início da noite pode contribuir para um sono mais profundo e reparador, combatendo a insônia. É recomendado, no entanto, evitar a prática intensa muito próxima da hora de dormir.
Aumenta o foco e a clareza mental
Manter a atenção no caminho, na velocidade e no equilíbrio estimula a função cerebral. Essa prática constante de concentração melhora a capacidade de foco em outras atividades cotidianas e promove uma sensação de agilidade mental.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.