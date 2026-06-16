Pedalar em BH: 5 benefícios da bicicleta para a saúde física e mental

Em meio à polêmica retirada da ciclovia da Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, iniciada no último fim de semana, as discussões sobre o uso da bicicleta na cidade ganharam força. Usar a bike como meio de transporte ou lazer, no entanto, vai muito além de uma alternativa para fugir do trânsito congestionado. A prática se consolida como uma poderosa ferramenta de bem-estar.

O hábito de pedalar regularmente oferece uma série de vantagens para a saúde física e mental, transformando um simples deslocamento em um investimento na qualidade de vida. A combinação de exercício aeróbico com a sensação de liberdade ao ar livre traz impactos positivos que são sentidos rapidamente no dia a dia.

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Benefícios para o corpo e a mente

Integrar a bicicleta à rotina, seja para ir ao trabalho ou passear nos parques da capital mineira, é uma decisão que reverberar em diversas áreas da saúde. Conheça cinco vantagens importantes:

Fortalece o coração e os músculos: pedalar é um excelente exercício cardiovascular que melhora a circulação sanguínea e fortalece o coração. Por ser uma atividade de baixo impacto, protege as articulações enquanto trabalha intensamente os músculos das pernas, glúteos e abdômen, aumentando a resistência física geral. Alivia o estresse e a ansiedade: a atividade física ao ar livre, como o ciclismo, estimula a liberação de endorfina e serotonina, neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar. Esse processo ajuda a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, promovendo um efeito calmante e clareza mental. Ajuda no controle do peso: o ciclismo é uma forma eficiente de queimar calorias e acelerar o metabolismo. A intensidade pode ser facilmente ajustada ao seu ritmo, tornando-o um aliado para quem busca manter ou reduzir o peso corporal de forma saudável e consistente, sem sobrecarregar o corpo. Melhora o humor e a qualidade do sono: a prática regular de pedalar não apenas eleva o humor durante o dia, graças aos hormônios do bem-estar, mas também contribui para noites mais tranquilas. O esforço físico ajuda a regular o ciclo do sono, facilitando o adormecer e garantindo um descanso mais profundo e reparador. Estimula a função cerebral: ao pedalar, o fluxo de oxigênio para o cérebro aumenta, o que favorece a criação de novas células cerebrais e melhora a conexão entre elas. Isso se traduz em mais foco, memória afiada e criatividade, além de ajudar a proteger o cérebro contra o envelhecimento cognitivo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.