Clube de benefícios vale a pena? O que ele muda na vida de uma família, do desconto na farmácia à casa própria

A pergunta sobre se um clube de benefícios vale a pena costuma ser respondida pelo lado mais visível, o da premiação. A resposta começa antes disso, no que o participante usa toda semana. Quem compra os pontos do Pix do Milhão costuma fazer isso por dois motivos que andam juntos: a vontade de uma vida mais prática, com o dia a dia custando menos, e a fé em uma transformação de realidade. O primeiro aparece já na primeira compra, no desconto da farmácia e nas mais de 3 mil marcas parceiras. O segundo aparece nos resultados, como o de Luciana, de São Gonçalo, que viu nos R$ 100 mil o caminho para sair do aluguel. Os dois caminhos são o mesmo clube, presente todos os dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O que a história de Luciana mostra

Luciana de Oliveira Vieira, costureira de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, mantém uma oficina dentro de casa. Em 8 de julho de 2026, ela foi contemplada com R$ 100 mil pelo Pix do Milhão. O valor representa o que a maioria das famílias brasileiras leva anos para juntar, e o plano dela foi pé no chão: entrada de um imóvel simples, para sair do aluguel, sem parar de trabalhar. O clube incentiva exatamente esse tipo de decisão em seus contemplados, tratando o prêmio como ponto de partida de um plano, e não como um fim.

Então, vale a pena?

“O Pix do Milhão existe para estar presente na vida das pessoas todos os dias. Quem compra seus pontos sente isso desde a primeira ida à farmácia e, a cada resultado, sente também que a realidade pode mudar de tamanho. Todas as premiações e benefícios do clube Pix do Milhão podem mudar vidas. Poder transformar vidas é o que nos move”, afirma Julianna Sales, diretora do Pix do Milhão.

O que vale antes de qualquer resultado

A resposta mais curta para a pergunta é a rotina. Quem compra pontos do Pix do Milhão entra numa rede de mais de 3 mil marcas parceiras, que vai de Netshoes e Centauro a farmácias, cosméticos, perfumaria e serviços de rotina. Na farmácia, o desconto chega a 80% em medicamentos tarjados e vale todos os dias, sem depender de data ou campanha. O aplicativo mostra o desconto na hora de pagar e a lista completa de parceiros fica no site do clube.

É nesse uso repetido que a conta de um clube de benefícios fecha para uma família: o remédio da mãe, o tênis do filho, o perfume que devolve autoestima. Tudo isso acontece antes de qualquer contemplação, e continua acontecendo depois.

Outras escalas da mesma transformação

A contemplação de Luciana está no meio de uma escala que tem outros degraus. Antônia Claudiana Vieira Silva, de Tamboril, no interior do Ceará, recebeu R$ 10 mil em 20 de maio de 2024 e usou o valor para voltar ao Nordeste, de onde havia saído em busca de trabalho: o prêmio pagou a mudança e o recomeço perto da família. Lucinea de Lima Caldeira, de Campo Grande (MS), ouviu o próprio nome ao vivo em 5 de junho de 2026, na transmissão do resultado, como contemplada com R$ 1 milhão. E, na escala mais frequente, o Raspou, Achou, é PIX distribui mais de 10 mil prêmios instantâneos a cada edição, em valores que chegam a R$ 1 mil.

A resposta está nas duas camadas juntas. Um clube de benefícios vale a pena quando o desconto de todos os dias já paga a participação, e a premiação, que já distribuiu mais de R$ 100 milhões até 2026, muda a escala da vida de quem é contemplado. Para a família de Luciana, a segunda camada chegou em julho. A primeira já estava lá desde a primeira compra de pontos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia