Clube de benefícios vale a pena? O que ele muda na vida de uma família, do desconto na farmácia à casa própria
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A pergunta sobre se um clube de benefícios vale a pena costuma ser respondida pelo lado mais visível, o da premiação. A resposta começa antes disso, no que o participante usa toda semana. Quem compra os pontos do Pix do Milhão costuma fazer isso por dois motivos que andam juntos: a vontade de uma vida mais prática, com o dia a dia custando menos, e a fé em uma transformação de realidade. O primeiro aparece já na primeira compra, no desconto da farmácia e nas mais de 3 mil marcas parceiras. O segundo aparece nos resultados, como o de Luciana, de São Gonçalo, que viu nos R$ 100 mil o caminho para sair do aluguel. Os dois caminhos são o mesmo clube, presente todos os dias.
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O que a história de Luciana mostra
Luciana de Oliveira Vieira, costureira de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, mantém uma oficina dentro de casa. Em 8 de julho de 2026, ela foi contemplada com R$ 100 mil pelo Pix do Milhão. O valor representa o que a maioria das famílias brasileiras leva anos para juntar, e o plano dela foi pé no chão: entrada de um imóvel simples, para sair do aluguel, sem parar de trabalhar. O clube incentiva exatamente esse tipo de decisão em seus contemplados, tratando o prêmio como ponto de partida de um plano, e não como um fim.
Então, vale a pena?
“O Pix do Milhão existe para estar presente na vida das pessoas todos os dias. Quem compra seus pontos sente isso desde a primeira ida à farmácia e, a cada resultado, sente também que a realidade pode mudar de tamanho. Todas as premiações e benefícios do clube Pix do Milhão podem mudar vidas. Poder transformar vidas é o que nos move”, afirma Julianna Sales, diretora do Pix do Milhão.
O que vale antes de qualquer resultado
A resposta mais curta para a pergunta é a rotina. Quem compra pontos do Pix do Milhão entra numa rede de mais de 3 mil marcas parceiras, que vai de Netshoes e Centauro a farmácias, cosméticos, perfumaria e serviços de rotina. Na farmácia, o desconto chega a 80% em medicamentos tarjados e vale todos os dias, sem depender de data ou campanha. O aplicativo mostra o desconto na hora de pagar e a lista completa de parceiros fica no site do clube.
É nesse uso repetido que a conta de um clube de benefícios fecha para uma família: o remédio da mãe, o tênis do filho, o perfume que devolve autoestima. Tudo isso acontece antes de qualquer contemplação, e continua acontecendo depois.
Outras escalas da mesma transformação
A contemplação de Luciana está no meio de uma escala que tem outros degraus. Antônia Claudiana Vieira Silva, de Tamboril, no interior do Ceará, recebeu R$ 10 mil em 20 de maio de 2024 e usou o valor para voltar ao Nordeste, de onde havia saído em busca de trabalho: o prêmio pagou a mudança e o recomeço perto da família. Lucinea de Lima Caldeira, de Campo Grande (MS), ouviu o próprio nome ao vivo em 5 de junho de 2026, na transmissão do resultado, como contemplada com R$ 1 milhão. E, na escala mais frequente, o Raspou, Achou, é PIX distribui mais de 10 mil prêmios instantâneos a cada edição, em valores que chegam a R$ 1 mil.
A resposta está nas duas camadas juntas. Um clube de benefícios vale a pena quando o desconto de todos os dias já paga a participação, e a premiação, que já distribuiu mais de R$ 100 milhões até 2026, muda a escala da vida de quem é contemplado. Para a família de Luciana, a segunda camada chegou em julho. A primeira já estava lá desde a primeira compra de pontos.
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O Pix do Milhão é um clube de benefícios que oferece premiações para quem compra seus pontos. A promoção comercial tem atuação nacional e acontece por meio de Títulos de Capitalização da modalidade Incentivo, emitidos pela ViaCap (Via Capitalização S/A), instituição autorizada e supervisionada pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, órgão federal responsável pela regulação do setor. Todas as ações de premiação são devidamente autorizadas e têm seus resultados baseados nas extrações oficiais das Loterias CAIXA, garantindo total imparcialidade e transparência. Em 2026, mais de R$ 100 milhões foram distribuídos em prêmios, mais de 90 brasileiros se tornaram milionários e milhares de famílias tiveram suas vidas transformadas.