Preferência por vídeo é cinco vezes maior que por texto

O vídeo institucional combina imagem, som e movimento para apresentar uma empresa a clientes, parceiros e colaboradores. Em segundos, um vídeo mostra o que um texto levaria páginas para explicar. Segundo a Wyzowl, 63% dos consumidores online preferem conhecer um produto ou serviço por meio de um vídeo curto, cinco vezes mais do que os 12% que preferem ler um artigo.

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O que é vídeo institucional

O vídeo institucional — também conhecido como vídeo corporativo — pode ser usado para apresentar empresas e mostrar a história, a estrutura, a equipe, os valores e a forma de trabalhar de uma organização. Ao contrário do vídeo publicitário, voltado à divulgação de produtos, e dos vídeos para redes sociais, geralmente planejados para captar a atenção do público rapidamente, o vídeo institucional prioriza a apresentação da empresa e de suas atividades. Pode ser usado na apresentação para clientes, no site, na reunião comercial, em feiras e congressos, na integração de novos funcionários e na apresentação para investidores. Segundo levantamento divulgado pela Piktochart, 91% das empresas usam vídeo como ferramenta de marketing.

O vídeo institucional pode ser adaptado às necessidades de diferentes setores. Uma indústria precisa mostrar escala, tecnologia e segurança no chão de fábrica. Um hospital precisa transmitir cuidado e competência técnica. Uma empresa do agro precisa mostrar operação, território e produtividade. O formato é o mesmo, mas o roteiro muda por completo.

Como fazer um vídeo institucional

Antes de fazer seu vídeo institucional, é importante ter o público bem definido. Um vídeo feito para investidores e um vídeo feito para novos funcionários têm pouco em comum, mesmo quando a empresa é a mesma. Em seguida, define-se, em uma única frase, a mensagem central que o espectador deve reter após assistir ao vídeo. Depois vêm o brainstorm, com vídeos institucionais de referência como inspiração, e elabora-se o roteiro, que organiza a narrativa. Com tudo no papel, começam a gravação, a edição, a trilha, a locução e a finalização.

A produção de vídeos institucionais se divide em três etapas. A pré-produção é o planejamento: briefing, pesquisa sobre a empresa, o público e a concorrência, roteiro, escolha de locações, agenda de gravação e lista de quem vai aparecer. A produção corresponde à etapa de gravação, que envolve equipe técnica, câmeras, iluminação, captação de som, uso de drone quando necessário, direção dos entrevistados e registro de imagens de apoio. A pós-produção é a etapa em que o vídeo ganha forma, com edição, tratamento de cor, inclusão de trilha sonora, locução, animações e legendas, além da preparação de versões para cada canal.

Vídeos institucionais de empresas

Existem diferentes tipos de vídeos institucionais para empresas, e o público define a mensagem e a linguagem. Os formatos mais comuns incluem a apresentação da empresa, utilizada no site e em reuniões comerciais; o vídeo de integração e boas-vindas, que aborda cultura organizacional, regras, benefícios e segurança do trabalho; o vídeo para investidores e parceiros, com resultados, perspectivas e capacidade de entrega; e o vídeo de estudo de caso, que apresenta um projeto real, do problema aos resultados. O mesmo vídeo institucional pode alimentar mais de um formato, desde que a produção seja planejada para isso.

Produtora de vídeos corporativos

Vídeo corporativo é o conteúdo audiovisual produzido para empresas com a finalidade de comunicar, informar, capacitar equipes ou registrar atividades e eventos. Isso inclui vídeos institucionais, treinamentos, integração de novos funcionários, comunicação interna, procedimentos de segurança do trabalho, cobertura de eventos e transmissões ao vivo.

Vídeos institucionais criativos

A criatividade em vídeos institucionais consiste em fazer o espectador entender a mensagem como se ela fosse óbvia. Toda empresa tem algo complexo para explicar: um processo técnico, uma operação com muitas etapas ou um diferencial que depende de contexto. Por isso, a participação da empresa é importante: ela fornece informações sobre suas atividades e seus diferenciais, que são organizadas pela produtora em uma narrativa audiovisual.

Vídeos institucionais animados

Animações 2D e 3D fazem parte dos vídeos institucionais, tanto para destacar informações quanto para compor produções inteiramente animadas. Cores e tipografia seguem a identidade da marca, e o movimento acompanha o ritmo da narração. No formato híbrido, imagens reais podem apresentar pessoas e estruturas, enquanto animações ajudam a explicar números e processos.

Vídeos institucionais com IA

Um estudo da NielsenIQ mostrou que os consumidores identificaram intuitivamente a maioria dos anúncios produzidos com IA e os avaliaram como menos envolventes, mais irritantes, entediantes e confusos do que os anúncios tradicionais. Essa percepção negativa pode influenciar também a maneira como os consumidores avaliam a marca. O vídeo institucional existe para mostrar que a empresa é real: pessoas reais, estrutura real, trabalho real. A IA tem espaço nos bastidores da produção, em tarefas como transcrição e legendagem, mas o que vai para a tela do cliente pede gravação real e olhar humano.

Quanto custa fazer um vídeo institucional

O preço de um vídeo institucional acompanha a complexidade da produção, e a duração pesa menos do que parece. Um vídeo curto pode custar mais do que um longo quando exige cenário, efeitos visuais, animação, drone ou atores. O custo também depende do tempo de trabalho dos profissionais envolvidos, como roteiristas, diretores, técnicos, designers e editores.

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Segundo Daniel Martins, "preço não é critério na hora de escolher a melhor produtora de vídeos. Produtora boa custa mais porque entrega mais." Na DP2, o número de ajustes é ilimitado. Se o vídeo não atender ao que foi definido no roteiro aprovado, a equipe segue trabalhando nele até o cliente ficar 100% satisfeito.