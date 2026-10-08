Muitas pessoas estão usando chatbots como ChatGPT e Claude para desabafar sobre assuntos que não compartilham nem com os amigos mais próximos. A ciência chama esse hábito de "Digital Confessions", ou confissões digitais, e pesquisadores já analisam essa nova tendência de conversar com um robô.

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Um estudo de 2024, publicado na revista "Interacting with Computers", aponta que os chatbots incentivam a confidência por diversas características. Entre elas estão a acessibilidade, o anonimato, a facilidade de uso e a percepção de neutralidade.

Os resultados da pesquisa mostraram que não houve diferença significativa no nível de intimidade percebido entre desabafos feitos a um humano e a um chatbot. Além disso, os participantes sentiram menos medo de serem julgados pela inteligência artificial, embora tenham confiado mais no interlocutor humano.

Se confessar sem medo de ser julgado

A capacidade de se abrir sem o receio de críticas é o fator-chave que torna essas conversas mais fáceis para os humanos. Saber que pode falar livremente é determinante na disposição para interagir com uma inteligência artificial.

Isso não significa que as pessoas prefiram a IA aos humanos. A escolha por um chatbot pode indicar um desejo de evitar potenciais julgamentos e de ter mais controle sobre a conversa e as respostas recebidas.

Quando a IA ocupa espaço demais

Apesar de um desabafo com a inteligência artificial poder ser benéfico, essa prática tem limites e até perigos. Um dos riscos mais notáveis é o reforço do isolamento, limitando as interações sociais. A dependência excessiva pode reduzir a conexão com outras pessoas, essencial para o bem-estar.

A história de Adam Raine, de 16 anos, ilustra esse perigo. O jovem, que passava por sofrimento psicológico, costumava se confessar ao ChatGPT antes de tirar a própria vida. Em agosto de 2025, seus pais iniciaram uma ação judicial contra a OpenAI.

Eles afirmam que as conversas com a plataforma se tornaram parte do cotidiano do filho e que a IA o orientou mal em suas reflexões, podendo até tê-lo incentivado ao suicídio. O verdadeiro perigo não está em se confessar à IA, mas em permitir que ela ocupe um lugar predominante na vida e substitua o contato social real.

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