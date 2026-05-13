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Uso de IA na saúde chega a 18% dos estabelecimentos do país

A principal aplicação da inteligência artificial em estabelecimentos de saúde é organizar os processos clínicos e administrativos (45%), segundo a pesquisa

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Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
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Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
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13/05/2026 09:09

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Pesquisa aponta uso maior IA na rede privada e entraves à expansão
Pesquisa aponta uso maior IA na rede privada e entraves à expansão crédito: Ascom/Secretaria da Saúde do Estado (Sesab)

A utilização de inteligência artificial (IA) no setor da saúde já atinge 18% dos estabelecimentos brasileiros de atendimento 11% dos públicos e 21% dos privados.

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Os dados, divulgados nesta terça-feira (12/5), referem-se a 2025, e são da 12ª edição da pesquisa TIC Saúde, do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), que entrevistou 3.270 gestores de estabelecimentos de saúde no país. 

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O levantamento é organizado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br).

"Nos últimos anos, observamos uma rápida disseminação das tecnologias de Inteligência Artificial. Por isso, tornou-se importante ampliar a investigação para compreender como essas tecnologias vêm sendo incorporadas pelo conjunto dos estabelecimentos de saúde", explica o gerente do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Alexandre Barbosa.

Segundo a pesquisa, as principais aplicações de IA no setor de saúde brasileiro são: 

  • Organizar os processos clínicos e administrativos (45% dos estabelecimentos); 
  • Melhorar a segurança digital (36%); 
  • Melhorar a eficiência dos tratamentos (32%); 
  • Auxiliar na logística (31%); 
  • Apoiar a gestão de recursos humanos ou recrutamento (27%); 
  • Auxiliar nos diagnósticos (26%) e 
  • Auxiliar na dosagem dos medicamentos (14%).

Desafios 

De acordo com o levantamento, a adoção de IA no país ainda enfrenta obstáculos significativos. Nos hospitais com mais de 50 leitos, por exemplo, os gestores apontam custos elevados (63%), falta de priorização institucional (56%) e limitações relacionadas a dados e capacitação (51%) para a adoção da nova tecnologia.

"O avanço do uso da IA na saúde exige profissionais qualificados para que essa tecnologia seja aplicada de forma segura e responsável. Além disso, a consolidação de diretrizes e marcos regulatórios é fundamental para sustentar a adoção ética da IA em um setor que lida com informações sensíveis e impacta diretamente no cuidado com os pacientes",  destaca a coordenadora de projetos de pesquisas do Cetic.br, Luciana Portilho.

O levantamento mostra ainda que 9% dos estabelecimentos utilizam internet das coisas; e 5%, tecnologia robótica com uso de internet.

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Serviços online disponibilizados aos pacientes, como a visualização de resultados de exames, foram oferecidos por 39% dos estabelecimentos; o agendamento de consultas, por 34%; e o de exames, por 32%.

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