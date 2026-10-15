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APOSENTADORIA

Aposentado deixa o trabalho com a expectativa de finalmente descansar, mas a rotina que encontra contraria seus planos e dá outro sentido à aposentadoria

Espanhol convida a desacelerar a rotina e ensina que o melhor da nova fase é aproveitar o tempo com calma e reencontrar a própria essência

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Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
15/10/2026 14:07

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Um idoso planejou a aposentadoria com a expectativa de finalmente descansar, mas a rotina tomou outro rumo. Ele descobriu que sua agenda ficou mais cheia do que nos tempos de trabalho formal.

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A ideia de envelhecer bem costuma incentivar atividades como viagens, esportes, cursos e projetos sociais. A dificuldade começa quando o cotidiano se transforma em uma necessidade ininterrupta de demonstrar capacidade.

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Em seu relato, o homem questiona essa pressão constante e lista compromissos que costumam ocupar o dia a dia dos recém-aposentados:

  • consultas médicas, serviços bancários e compras;

  • cuidados com netos e compromissos do condomínio;

  • aulas de pilates, ioga, inglês e informática;

  • grupos de caminhada, oficinas de memória, pintura e voluntariado.

O aposentado afirma que preencher cada horário vazio esconde o medo de parar. Após 40 anos lidando com pressa, horários e exigências, sentar sem culpa exige aprendizado. Ele defende que essa etapa deve oferecer paz, passeios tranquilos e aceitação do próprio silêncio, sem a necessidade diária de provar utilidade.

Cenário das pensões na Espanha

A discussão ganha espaço em um contexto onde o sistema de pensões espanhol pagou 10.547.417 pensões para mais de 9,5 milhões de pessoas em setembro. A folha mensal atingiu mais 14 milhões de euros.

O sistema registrou cerca de 6,8 milhões de aposentadorias e mais de 2,3 milhões de pensões por viuvez. O balanço inclui 1,1 milhão de benefícios por incapacidade permanente, 335.900 de orfandade e 46.985 destinados a familiares.

A pensão média geral alcançou 1.374,6 euros mensais, um avanço de 4,6% sobre o período correspondente do ano anterior. O valor médio da aposentadoria chegou a 1.576,1 euros por mês, com alta de 4,5% perante setembro de 2025.

Os valores médios mensais de aposentadoria variam conforme cada regime de trabalho:

As novas concessões de aposentadoria registradas na Seguridade Social apresentaram um valor médio de 1.711,4 euros mensais, de acordo com os dados apurados em agosto de 2026.


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