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Planejamento de aposentadoria: 7 dicas para começar a investir hoje

Quanto mais cedo você começar, mais tranquilo será seu futuro; especialistas dão orientações de como poupar e investir pensando na aposentadoria

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
16/07/2026 13:04

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Planejamento de aposentadoria: 7 dicas para começar a investir hoje
Iniciar a poupança desde cedo é um passo fundamental para construir um futuro financeiro seguro e planejar a aposentadoria crédito: rawpixel.com

Diante das constantes discussões e das regras de transição da Previdência, como a exigência de 93 pontos para mulheres e 103 para homens em 2026 na regra de pontos, garantir um futuro financeiro tranquilo tornou-se uma prioridade. O planejamento para a aposentadoria, que antes parecia distante, agora exige atenção imediata. Começar a poupar e investir o quanto antes é o caminho mais seguro para construir um patrimônio sólido e aproveitar essa fase da vida com mais segurança.

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Qual a importância de planejar a aposentadoria?

O planejamento de aposentadoria é a organização financeira que permite acumular recursos ao longo da vida para garantir uma fonte de renda no futuro, sem depender exclusivamente da previdência pública. Ele assegura estabilidade, poder de compra e a realização de objetivos pessoais na terceira idade.

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7 dicas para começar seu planejamento financeiro

  1. Comece o mais cedo possível: o tempo é seu maior aliado por causa dos juros compostos. Quanto mais cedo você iniciar, menor será o esforço mensal necessário para atingir seus objetivos. Pequenas quantias investidas regularmente se transformam em um grande montante no longo prazo;

  2. Defina seus objetivos: calcule qual o valor mensal que você deseja receber ao se aposentar para manter seu padrão de vida. Ter uma meta clara ajuda a definir quanto você precisa poupar e por quanto tempo, tornando o processo mais concreto e motivador. Para entender as projeções da previdência pública, cidadãos podem usar o simulador oficial disponível no portal Meu INSS;

  3. Crie um orçamento detalhado: para investir, primeiro é preciso saber para onde seu dinheiro está indo. Anote todas as suas despesas e receitas para identificar onde é possível cortar gastos. Esse controle é a base para liberar recursos para os investimentos;

  4. Monte uma reserva de emergência: antes de pensar em investimentos de longo prazo, é fundamental ter um colchão de segurança. Guarde o equivalente a três a seis meses de seu custo de vida em uma aplicação de alta liquidez, como o Tesouro Selic ou um CDB com liquidez diária;

  5. Conheça seu perfil de investidor: entenda qual seu nível de tolerância a riscos. Os perfis geralmente se dividem em conservador, moderado e arrojado. Essa definição é crucial para escolher os produtos financeiros mais adequados para sua carteira;

  6. Diversifique seus investimentos: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Distribua seus recursos em diferentes tipos de ativos para reduzir os riscos e potencializar os ganhos. Considere opções como Tesouro Direto, CDBs, fundos de previdência privada (PGBL/VGBL), fundos imobiliários e ações;

  7. Revise seu plano anualmente: a vida muda, e seu planejamento financeiro precisa acompanhar essas transformações. Pelo menos uma vez por ano, revise seus investimentos, objetivos e a quantia que você está aportando para fazer os ajustes necessários.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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