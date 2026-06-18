Como funciona a idade mínima para aposentadoria em outros países?

A discussão sobre a idade ideal para se aposentar não é exclusiva do Brasil. Pelo mundo, governos de diferentes países ajustam suas regras de previdência social para lidar com o aumento da expectativa de vida e garantir a sustentabilidade de seus sistemas. As soluções variam, indo de aumentos graduais a modelos mais flexíveis que incentivam a permanência no mercado de trabalho.

Na Europa, o tema é fonte de intensos debates. A França, por exemplo, passou por uma polêmica reforma em 2023 que elevou a idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos. A medida, que entra em vigor até 2030, foi justificada pelo governo como essencial para evitar um colapso no sistema previdenciário e gerou uma onda de protestos à época.

Leia Mais

A Alemanha, por sua vez, está em um processo avançado de transição para estabelecer a idade de 67 anos para a aposentadoria integral, uma mudança iniciada em 2012, mas que tem previsão de ser concluída em até 2031. Na Espanha, o caminho é semelhante, com a meta de alcançar os 67 anos prevista para ser concluída em 2027, embora seja possível se aposentar antes, aos 65 anos, caso o trabalhador tenha um longo período de contribuição.

Modelos nas Américas e na Ásia

Nos Estados Unidos, a idade para receber a aposentadoria integral varia conforme o ano de nascimento, situando-se entre 66 e 67 anos. No entanto, os americanos podem solicitar o benefício a partir dos 62 anos, mas com um valor permanentemente reduzido. O Canadá adota um modelo mais direto, com a idade padrão de 65 anos, mas oferece flexibilidade para antecipar ou adiar o recebimento, com ajustes no valor.

Já o Japão, conhecido por sua alta longevidade, estabelece a aposentadoria aos 65 anos. Contudo, o sistema japonês oferece fortes incentivos financeiros para quem decide adiar o início do benefício, sendo possível postergá-lo até os 75 anos. Essa flexibilidade ajuda a manter pessoas mais velhas ativas e contribuindo para a economia.

Na Coreia do Sul, outro país que enfrenta um envelhecimento populacional acelerado, a idade de aposentadoria está fixada em 60 anos. Existe um plano para que esse limite seja elevado para 65 anos até 2033, refletindo a necessidade de adaptar o sistema previdenciário à nova realidade demográfica do país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.