Aposentadoria por idade ou contribuição? Entenda qual a diferença

A Reforma da Previdência, em vigor desde novembro de 2019, ainda gera muitas dúvidas entre os trabalhadores brasileiros. Uma das principais questões é entender a diferença entre a aposentadoria por idade e as regras de transição por tempo de contribuição. Saber qual caminho seguir é fundamental para planejar o futuro financeiro e garantir o melhor benefício possível.

As duas modalidades possuem requisitos distintos e se destinam a perfis diferentes de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A escolha correta depende diretamente do histórico de contribuições e da idade de cada pessoa.

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Como funciona a aposentadoria por idade

Esta é a modalidade mais comum e, após a reforma, tornou-se a regra geral. Para se aposentar por idade, o trabalhador precisa cumprir dois requisitos simultaneamente: uma idade mínima e um tempo mínimo de contribuição.

Para os homens, as exigências são de 65 anos de idade e, no mínimo, 20 anos de tempo de contribuição (15 anos para quem começou a contribuir antes de novembro de 2019). Para as mulheres, a regra estabelece 62 anos de idade e os mesmos 15 anos de contribuição. A idade mínima para elas subiu progressivamente após 2019, estabilizando em 62 anos a partir de 2023.

E a aposentadoria por tempo de contribuição?

A aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição foi extinta pela reforma para quem começou a trabalhar depois dela. No entanto, para quem já estava contribuindo para o INSS antes de novembro de 2019, foram criadas regras de transição. Em 2026, essas regras continuam em vigor, com requisitos que são atualizados anualmente. As principais são o sistema de pontos e a idade mínima progressiva.

Funciona assim:

Sistema de pontos: é preciso somar a idade com o tempo de contribuição. Em 2026, os homens precisam atingir 103 pontos, e as mulheres, 93 pontos. Essa pontuação sobe um ponto a cada ano. O tempo mínimo de contribuição é de 35 anos para eles e 30 para elas.

Idade mínima progressiva: nesta regra, além do tempo de contribuição (35 anos para homens e 30 para mulheres), é preciso ter uma idade mínima que também aumenta a cada ano. Em 2026, a idade exigida é de 59 anos e 6 meses para mulheres e 64 anos e 6 meses para homens.

Qual é a melhor opção?

A escolha ideal varia para cada trabalhador. Quem começou a trabalhar muito jovem e acumulou um longo período de contribuição pode conseguir se aposentar mais cedo por meio das regras de transição. Por outro lado, quem possui menos tempo de registro em carteira pode encontrar na aposentadoria por idade o caminho mais viável.

É essencial analisar o histórico individual para tomar a decisão, especialmente porque as regras de transição mudam a cada ano. O portal e aplicativo "Meu INSS" oferece um simulador que utiliza os dados oficiais do segurado para projetar cenários e indicar qual regra pode ser mais vantajosa, tanto para antecipar o benefício quanto para obter um valor maior de aposentadoria.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.