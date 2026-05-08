Reforma da Previdência: o que mudou na aposentadoria nos últimos anos

As regras para se aposentar no Brasil mudaram pelas alterações previstas na Reforma da Previdência, aprovada em 2019 pela Emenda Constitucional (EC) nº 103/2019. Desde então, a idade mínima e o tempo de contribuição se tornaram responsáveis pelo acesso ao benefício, impactando o planejamento de milhões de trabalhadores que já estavam no mercado de trabalho ou que entraram depois da nova legislação.

Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2026, para quem já contribuía para o INSS antes de novembro de 2019, será necessário ter 59 anos e seis meses de idade para mulheres e 64 anos e seis meses para homens. O tempo mínimo de contribuição continua sendo de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens.

A regra geral de aposentadoria também foi mantida. Nela, as mulheres precisam ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, enquanto os homens precisam ter 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. Para homens que começaram a contribuir antes de novembro de 2019, o tempo mínimo é de 15 anos.

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Como funcionam as regras de transição?

Na regra de pontos, que soma a idade do trabalhador com o seu tempo de contribuição., em 2026, a pontuação necessária é de 103 pontos para homens e 93 para mulheres. Essa pontuação aumenta um ponto a cada ano, até atingir o limite de 105 pontos para homens (em 2028) e 100 para mulheres (em 2033). É preciso também cumprir um tempo mínimo de contribuição de 35 anos para homens e 30 anos para mulheres.

Outra opção é a da idade progressiva. Nela, além do tempo de contribuição mínimo (35 anos para homens e 30 para mulheres), é preciso atingir uma idade que aumenta seis meses a cada ano. Para 2026, a idade mínima exigida nesta modalidade é de 64,5 anos para homens e 59,5 anos para mulheres.

Existem ainda as regras de pedágio de 50% e 100%. Elas exigem que o trabalhador cumpra um período adicional de contribuição sobre o tempo que faltava para se aposentar na data da reforma, além de atender a outros critérios, como idade mínima em alguns casos.

Como saber quando posso me aposentar?

O próprio INSS oferece uma ferramenta que possibilita calcular exatamente quando será possível dar entrada no benefício através do simulador de aposentadoria no portal ou aplicativo “Meu INSS”

O simulador utiliza as informações que já constam no sistema do governo para mostrar quanto tempo falta para se aposentar em cada uma das modalidades disponíveis para o seu perfil. A plataforma é a forma mais segura de verificar a situação individual, pois considera todo o histórico de contribuições e aponta qual regra pode ser mais vantajosa para o seu caso.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata