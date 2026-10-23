Assine
overlay
Início Cultura
LIVRO/LANÇAMENTO

Guillermo Colombo lança o livro "Agir para conquistar"

Empresário argentino radicado no Brasil aborda na publicação a experiência de lidar com uma doença grave na família e ensina "metodologia" para superar crises

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
23/10/2026 19:01

compartilhe

×
Guilherme Colombo nasceu em Buenos Aires e se mudou para o Rio de Janeiro aos 21 anos. Ele lança primeiro livro aos 59 anos
Guilherme Colombo nasceu em Buenos Aires e se mudou para o Rio aos 21 anos; posteriormente ele se radicou em Belo Horizonte crédito: Divulgação

Aos 59 anos, o empresário e consultor argentino Guillermo Gustavo Colombo se aventura na literatura pela primeira vez. Radicado no Brasil desde os 21 anos, ele lança “Agir para conquistar”, livro no qual relata experiências pessoais e religiosas que o impactaram na vida pessoal, profissional e, principalmente, familiar. O lançamento em Belo Horizonte será na próxima quarta-feira (28/10), na livraria Leitura do BH Shopping. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!




Leia Mais







O livro aborda os desafios relacionados ao diagnóstico de dois tumores malignos no fígado – em duas ocasiões distintas – recebido pela esposa de Colombo. O empresário buscou provocar reflexões em torno de como o ser humano lida com situações desafiadoras e de onde surgem forças necessárias para prosseguir, quando não parece haver saída. Ele baseia a escrita em aprendizados adquiridos nesse processo. 


“Este livro é fruto de um testemunho de fé. O objetivo é transmitir para outras pessoas a inspiração para manter a fé, a esperança e a solidariedade. Além de também ensinar de forma prática uma metodologia de como podemos superar dificuldades através de Deus, com força e sabedoria para sair de uma situação complicada”, afirma Guillermo Colombo. 





Para o escritor, traduzir os pensamentos e sentimentos num livro foi um desafio. “Quando você vivencia, é uma coisa. Quando se depara com uma realidade que precisa transmitir o que tem dentro do seu âmago, do seu coração, para outras pessoas, é outra coisa. Me pergunto: ‘será que estou escrevendo com profundidade e vou alcançar pessoas?’. Não é simples”, diz. 


O filho mais velho do empresário foi responsável pela escolha do título do livro, “Agir para conquistar”. Segundo o autor, a ação reforça a maneira como sua família funciona, “como uma engrenagem”, descreve. 





Guilherme Colombo nasceu em Buenos Aires, a capital argentina. O empresário perdeu o pai aos 20 anos e, aos 21, mudou-se para o Rio de Janeiro, transferido no trabalho. “Fui criando raízes e tive oportunidade de comprar parte de uma empresa quando vim para Belo Horizonte. Trabalhei durante um ano nessa empresa e depois abri a minha própria. Foi quando conheci minha esposa e nasceram meus filhos”, conta. 


“Criei raízes nessa terra maravilhosa. Se o mineiro soubesse dar o valor real a Minas, seria um continente aqui, porque é maravilhoso. Tanto a geografia quanto o clima, a cordialidade, as pessoas e a tradição. É uma mistura de Argentina em um estado.”





Colombo ressalta que produziu o livro com o objetivo de transmitir suas experiências para outras pessoas e diz não saber se voltará a escrever. 



“AGIR PARA CONQUISTAR”



  • De Guillermo Gustavo Colombo

  • Filos Editora

  • 133 páginas

  • R$ 59,90


LANÇAMENTO “AGIR PARA CONQUISTAR”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Sessão de autógrafos com Guillermo Colombo, nesta quarta-feira (28/10), às 19h, na Livraria Leitura do BH Shopping (BR-356, 3049, Belvedere).




Tópicos relacionados:

autor bh lancamento literatura livro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay