Guillermo Colombo lança o livro "Agir para conquistar"

Aos 59 anos, o empresário e consultor argentino Guillermo Gustavo Colombo se aventura na literatura pela primeira vez. Radicado no Brasil desde os 21 anos, ele lança “Agir para conquistar”, livro no qual relata experiências pessoais e religiosas que o impactaram na vida pessoal, profissional e, principalmente, familiar. O lançamento em Belo Horizonte será na próxima quarta-feira (28/10), na livraria Leitura do BH Shopping.

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O livro aborda os desafios relacionados ao diagnóstico de dois tumores malignos no fígado – em duas ocasiões distintas – recebido pela esposa de Colombo. O empresário buscou provocar reflexões em torno de como o ser humano lida com situações desafiadoras e de onde surgem forças necessárias para prosseguir, quando não parece haver saída. Ele baseia a escrita em aprendizados adquiridos nesse processo.

“Este livro é fruto de um testemunho de fé. O objetivo é transmitir para outras pessoas a inspiração para manter a fé, a esperança e a solidariedade. Além de também ensinar de forma prática uma metodologia de como podemos superar dificuldades através de Deus, com força e sabedoria para sair de uma situação complicada”, afirma Guillermo Colombo.

Para o escritor, traduzir os pensamentos e sentimentos num livro foi um desafio. “Quando você vivencia, é uma coisa. Quando se depara com uma realidade que precisa transmitir o que tem dentro do seu âmago, do seu coração, para outras pessoas, é outra coisa. Me pergunto: ‘será que estou escrevendo com profundidade e vou alcançar pessoas?’. Não é simples”, diz.

O filho mais velho do empresário foi responsável pela escolha do título do livro, “Agir para conquistar”. Segundo o autor, a ação reforça a maneira como sua família funciona, “como uma engrenagem”, descreve.

Guilherme Colombo nasceu em Buenos Aires, a capital argentina. O empresário perdeu o pai aos 20 anos e, aos 21, mudou-se para o Rio de Janeiro, transferido no trabalho. “Fui criando raízes e tive oportunidade de comprar parte de uma empresa quando vim para Belo Horizonte. Trabalhei durante um ano nessa empresa e depois abri a minha própria. Foi quando conheci minha esposa e nasceram meus filhos”, conta.

“Criei raízes nessa terra maravilhosa. Se o mineiro soubesse dar o valor real a Minas, seria um continente aqui, porque é maravilhoso. Tanto a geografia quanto o clima, a cordialidade, as pessoas e a tradição. É uma mistura de Argentina em um estado.”

Colombo ressalta que produziu o livro com o objetivo de transmitir suas experiências para outras pessoas e diz não saber se voltará a escrever.

“AGIR PARA CONQUISTAR”



De Guillermo Gustavo Colombo



Filos Editora



133 páginas



R$ 59,90





LANÇAMENTO “AGIR PARA CONQUISTAR”

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Sessão de autógrafos com Guillermo Colombo, nesta quarta-feira (28/10), às 19h, na Livraria Leitura do BH Shopping (BR-356, 3049, Belvedere).