Cabelos mais encorpados: linha Volumão da Lola From Rio promete efeito de 40 mil fios extras

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A busca por fios mais densos, encorpados e com volume natural ganhou um capítulo de destaque no mercado de beleza. A procura por soluções de densidade capilar tem crescido de forma acelerada, impulsionada por fatores que vão desde o envelhecimento populacional até o uso de canetas emagrecedoras — conhecidos por reduzirem a absorção de nutrientes e provocarem o afinamento da fibra e a perda de corpo dos cabelos.

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Atenta a esse cenário, a Lola From Rio lançou recentemente a linha Volumão, desenvolvida especialmente para atender à demanda por cabelos mais cheios e com movimento. Composta por xampu, máscara e spray leave-in, a promessa da marca é entregar fios 22% mais espessos e um ganho visual de até +40 mil fios desde a primeira aplicação, quando a rotina completa é utilizada.

A novidade também marca o resgate das clássicas personagens inspiradas em pin-ups nas embalagens, tradição que consagrou a marca em seu início, há 15 anos. O Estado de Minas recebeu e testou o trio completo para entender o comportamento das fórmulas, a experiência sensorial e quais produtos realmente cumprem o que prometem.

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Xampu

O xampu da linha traz uma proposta de limpeza inteligente e suave (sulfate-free/low-poo), pensada para higienizar o couro cabeludo sem ressecar o comprimento nem roubar a umidade natural da fibra.

A linha Volumão da Lola From Rio, com seu xampu de embalagem clássica, promete cabelos mais densos e com volume naturalDivulgação

A fórmula não utiliza Sodium Lauryl Sulfate e aposta no Sodium Lauroyl Methyl Isethionate — um dos tensoativos sem sulfato mais nobres e suaves da cosmetologia, combinado com anfóteros que produzem uma espuma cremosa. O grande diferencial está na presença de um blend quádruplo de proteínas vegetais hidrolisadas (arroz, trigo, soja e milho), Arginina e Óleo de Abissínia (Crambe Abyssinica Seed Oil).

Na prática, o primeiro grande destaque é a fragrância: uma assinatura marcante, feminina e envolvente, com saída frutada fresca, coração floral e um fundo gourmand levemente adocicado e cremoso que fixa bem no banho.

Durante a lavagem, o xampu limpa com eficiência, sem provocar o incômodo efeito "palha" ou sensação de cabelo esturricado no enxágue. O Óleo de Abissínia atua como uma barreira protetora contra o ressecamento, enquanto a proteína do arroz e os polímeros catiônicos ajudam a alinhar as cutículas. O resultado percebido nos testes foi de couro cabeludo fresco e comprimento com toque sedoso, hidratação e brilho visível logo após a remoção do produto.

Vale a pena?

O Xampu Volumão se destaca pela qualidade da sua base de limpeza e pela ação reconstrutora inicial. A combinação de proteínas de diferentes pesos moleculares e aminoácidos atua preenchendo a porosidade e preparando a fibra para ganhar corpo.

Ele custa R$ 39,90 por 250 ml, um valor bastante competitivo para a categoria de produtos sem sulfato e ricos em ativos vegetais. No mercado, opções com apelo reconstrutor ou de limpeza suave incluem a alternativa da própria marca, Lola Danos Vorazes (R$ 31,41 com 250 ml), o Alfaparf Semi di Lino Reconstruction Low Shampoo (R$ 68,90 com 250 ml) e o Moroccanoil Moisture Repair Shampoo (R$ 173,00 com 250 ml).

Máscara

A máscara foi formulada para entregar uma ação combinada de nutri-reconstrução. Sem óleos minerais ou petrolatos, a base cremosa traz Manteiga de Karité, Óleo de Abissínia e o mesmo complexo proteico do xampu, acompanhado de agentes condicionantes de alta atração pela fibra capilar (Behentrimonium Methosulfate e Behentrimonium Chloride).

Mulher apresenta a Máscara Volumão da Lola From Rio, parte da linha capilar que promete fios mais densos e com volume naturalDivulgação

A textura do produto é bastante densa no pote, mas apresenta excelente espalhabilidade quando em contato com o cabelo úmido, rendendo bastante a cada aplicação. Outro ponto forte de praticidade é o tempo de pausa rápido: basta deixar agir de 2 a 3 minutos no banho para sentir o desembaraço imediato.

No teste em fios naturais ou com danos leves a moderados, a máscara funcionou com desempenho excelente: o cabelo "derreteu" ao enluvar, selando as cutículas e resultando em fios soltos, extremamente macios, com brilho espelhado e um aspecto de cabelo mais cheio e encorpado, sem ficar pesado.

A ressalva fica para cabelos que passaram por químicas severas ou processos intensos de descoloração. Por focar em proteínas vegetais de peso intermediário e nutrição leve, fios com perda extrema de massa podem necessitar de tratamentos complementares focados em reconstrução profunda com aminoácidos puros ou tecnologias reconstrutoras de pontes.

No entanto, há sim uma melhora perceptível no ganho de volume e no encorpamento dos fios, garantindo um visual mais cheio e solto sem pesar.

Vale a pena?

Para o uso diário ou semanal em fios que precisam de emoliência, alinhamento e volume com leveza, a Máscara Volumão entrega um resultado satisfatório.

O pote generoso de 450 g custa R$ 59,90 (cerca de R$ 0,13 por grama) e garante alta durabilidade. Como comparação de pote no mesmo segmento livre de petrolatos, a Lola Morte Súbita (R$ 47,49 por 450 g) foca em hidratação e maciez direta, a Forever Liss Catiônica (R$ 47,49 por 450 g) atua no combate ao frizz e alinhamento, e a Lowell Cacho Mágico (R$ 97,42 por 450 g) entrega umectação mais densa.

Spray Leave-in

Diferente de sprays volumizadores tradicionais no mercado que utilizam polímeros rígidos e fixadores secos em aerossol, que costumam deixar a fibra dura ou ríspida, o Volumão Spray é um fluido condicionante sem enxágue.

A linha Volumão da Lola From Rio resgata o visual clássico para o spray leave-in, focado em densidade capilarDivulgação

A riqueza da fórmula está na seleção minuciosa dos ingredientes e na forma como eles atuam na estrutura do fio:

Complexo de 11 aminoácidos + Sodium PCA: A combinação de aminoácidos (como Arginina, Ácido Aspártico, Glicina, Alanina, Serina, Valina, Prolina, Treonina, Isoleucina, Histidina e Fenilalanina) mimetiza o Fator de Hidratação Natural (NMF) do próprio cabelo. Eles penetram na fibra, retendo a umidade interna sem pesar e restaurando a elasticidade e a resistência mecânica;

Blend quádruplo de proteínas vegetais (Arroz, Trigo, Soja e Milho): A proteína do arroz atua aumentando o diâmetro da haste capilar, enquanto as proteínas de trigo, soja e milho preenchem as fissuras e a porosidade da cutícula, atuando como um "enxerto" que encorpa e estrutura o fio;

Óleo de Abissínia e Extrato de Girassol: Garantem proteção lipídica leve e ação antioxidante, selando o comprimento com brilho espelhado e prevenindo o desbotamento e o ressecamento provocado por agentes externos;

Agentes condicionantes catiônicos e proteção térmica: Neutralizam a carga estática responsável pelo frizz, facilitam a passagem da escova e protegem o cabelo contra os danos do secador.

Aplicado nos fios úmidos antes de secar, o spray não pesa nem deixa sensação pegajosa. Ele atua injetando aminoácidos e mantendo a retenção de umidade interna da fibra. Na prática, facilita o escovamento, desembaraça com facilidade e entrega um volume construído por encorpamento do diâmetro da haste capilar, mantendo o movimento natural, o toque aveludado e o brilho.

No cabelo seco ou no day after ele também funciona muito bem, mas o comportamento e o resultado nos fios mudam um pouco em relação à aplicação no cabelo úmido. Há a reativação do volume nos fios, que tendem a “murchar” devido ao atrito com o travesseiro e a oleosidade natural. Além disso, o spray hidrata a fibra instantaneamente, permitindo que você "remodele" o volume com as mãos ou com o secador.

Outra mudança é a redução do frizz e neutralização da eletricidade estática dos fios, sem precisar lavar o cabelo de novo.

Vale a pena?

É um dos produtos mais versáteis da linha, servindo como protetor térmico, condicionador em spray e doador de densidade.

O produto é vendido por R$ 49,90 por 250 ml (aproximadamente R$ 0,20 por ml). Entre os concorrentes da categoria de fluidos e sprays para encorpar ou dar volume, o Yellow Style Volume Booster custa cerca de R$ 75,90 (250 ml) e o Braé Gorgeous Volume Texturizador sai por R$ 64,90 em embalagem menor, de 100 ml.

A promessa foi cumprida?

A promessa estatística da linha Volumão — de entregar +22% de espessura nos fios e percepção de até +40 mil fios — funciona de maneira progressiva quando a rotina é utilizada em conjunto.

O xampu inicia a deposição proteica e limpa sem agredir; a máscara sela a fibra, nutrindo com Manteiga de Karité e Óleo de Abissínia; e o spray leave-in consolida os aminoácidos no fio, promovendo a sensação de diâmetro expandido e brilho sem comprometer o balanço.

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Somando os três itens, o investimento total na rotina gira em torno de R$ 149,70. Para quem busca combater a sensação de cabelo murcho, raleado ou sem corpo por meio de uma rotina de cuidados diários com ótimo custo-benefício e sensorial agradável, o combo completo vale o investimento.