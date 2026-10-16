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O que as uvas e o vinho tinto têm de especial? Conheça o resveratrol e as curiosidades por trás da bebida
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O resveratrol é um composto natural encontrado principalmente na casca das uvas tintas. Ele pertence ao grupo dos polifenóis, substâncias produzidas pelas plantas que podem desempenhar funções de proteção contra ameaças ambientais. Foto: Imagem gerada por i.a
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As videiras podem aumentar a produção de resveratrol quando enfrentam situações de estresse, como ataques de fungos. A substância faz parte dos mecanismos naturais de defesa da planta e ajuda a explicar o interesse científico por seus efeitos biológicos. Foto: Imagem gerada por i.a
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Durante a produção do vinho tinto, o suco das uvas permanece em contato com as cascas durante a fermentação. Esse processo favorece a extração de compostos como o resveratrol. No vinho branco, esse contato costuma ser muito menor. Foto: Imagem gerada por i.a
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O resveratrol ganhou notoriedade nas discussões sobre o chamado paradoxo francês, expressão associada à observação de taxas relativamente baixas de doenças cardíacas na França, apesar de uma alimentação tradicionalmente rica em gorduras saturadas. O consumo de vinho foi uma das hipóteses levantadas, mas essa relação nunca foi comprovada como causa. Foto:
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Apesar de estar presente nas uvas tintas, o resveratrol não é responsável pela coloração vermelha do vinho. Essa característica se deve principalmente às antocianinas, pigmentos naturais presentes nas cascas das uvas. O resveratrol, por sua vez, não possui coloração intensa. Foto:
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O envelhecimento do vinho não garante maior concentração de resveratrol, que varia conforme a uva, o cultivo e a produção. Embora estudos investiguem seus efeitos sobre o metabolismo e o envelhecimento celular, não há comprovação de ação rejuvenescedora em seres humanos. Foto:
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Embora alguns compostos presentes no vinho apresentem propriedades antioxidantes, não há evidências suficientes para recomendar o consumo de bebidas alcoólicas como forma de proteger o coração. O álcool também está associado a riscos importantes para a saúde. Foto:
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Uvas frescas, amendoim e algumas frutas vermelhas podem fornecer pequenas quantidades de resveratrol. Assim, não é necessário consumir vinho para ter contato com essa substância, que faz parte da composição natural de determinados alimentos. Foto:
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O resveratrol apresenta atividades antioxidantes e outros efeitos biológicos em estudos experimentais. Porém, sua absorção e seu metabolismo no organismo dificultam a obtenção dos mesmos resultados observados em laboratório. Ainda faltam evidências clínicas robustas sobre seus benefícios à saúde. Foto: Jon Sullivan wikimedia commons