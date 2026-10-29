Retotalização dá vaga na Câmara de BH a autores das ações que cassaram dois vereadores

A Câmara Municipal de Belo Horizonte vai ter dois novos vereadores. Rubem Rodrigues de Oliveira Júnior, o Rubão (Podemos), e Reinaldo Oliveira Batista, o Reinaldinho (PSDB), foram diplomados nesta quinta-feira (29/10), depois da retotalização dos votos das eleições municipais de 2024. Os dois ocupam as vagas de Lucas Ganem (Podemos) e Leonardo Angelo (Cidadania), que tiveram os mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).

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Os dois novos vereadores foram justamente os autores das ações que levaram às cassações. Agora, cabe à Câmara dar posse a eles.

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A audiência foi conduzida pela juíza da 29ª Zona Eleitoral, Christina Bini Lasmar, no Fórum Eleitoral da capital. Com a retirada dos votos dos cassados, foram recalculados os quocientes eleitoral e partidário, o que gerou uma nova lista de eleitos e suplentes.

Reinaldinho, do PSDB, fica com a vaga de um vereador do Cidadania porque os dois partidos formam uma federação. Nesse caso, a cadeira pertence à federação, e não a cada legenda isoladamente.

Lucas Ganem: fraude no domicílio eleitoral

Lucas do Carmo Navarro, o Lucas Ganem, perdeu o mandato por fraude na transferência do domicílio eleitoral para Belo Horizonte, feita em fevereiro de 2024. Segundo a Justiça Eleitoral, o endereço informado por ele na transferência e no registro da candidatura era a casa de outras pessoas. O endereço teria sido usado para criar uma condição que não existia e permitir a candidatura.

A fraude foi reconhecida em primeira instância e confirmada pelo TRE-MG. A ação foi movida por Rubão, do mesmo partido de Ganem (processo 0600232-64.2024.6.13.0029).

Leonardo Angelo: dinheiro não declarado e promessa de emprego

Leonardo Angelo da Silva foi cassado por receber recursos não declarados da campanha de um candidato a prefeito do Republicanos, partido diferente do dele. A Justiça Eleitoral também reconheceu que ele comprou apoio político ao oferecer um emprego futuro a uma candidata a vereadora.

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A cassação foi decretada pelo juiz eleitoral e confirmada pelo TRE-MG. A ação foi movida por Reinaldinho (processo 0600002-85.2025.6.13.0029).