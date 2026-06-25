Câmara de BH marca para segunda-feira votação da cassação de Lucas Ganem

A votação que pode levar à cassação do vereador Lucas Ganem (MDB) foi marcada para a próxima segunda-feira (29/6) na Câmara Municipal de Belo Horizonte. O caso, que tramita desde dezembro do ano passado após denúncia apresentada à Casa, teve o relatório aprovado nesta quinta-feira (25/6) pela Comissão Processante e agora avança para decisão final em plenário.

Se a recomendação for confirmada pelos vereadores, Ganem se tornará o terceiro parlamentar da história do Legislativo da capital a perder o mandato por decisão dos próprios colegas. A vaga seria ocupada pelo suplente Rubão (Podemos), autor da representação que deu origem às apurações na Justiça.

O relatório, assinado pelo vereador Edmar Branco (PCdoB), foi aprovado por unanimidade pelos três integrantes da comissão e concluiu haver elementos suficientes para justificar a perda do mandato. A deliberação definitiva caberá aos 41 vereadores da capital, que poderão acatar ou rejeitar a recomendação. Para que a cassação seja efetivada, serão necessários ao menos 28 votos favoráveis.

Sob ameaça de retaliação do próprio partido, o presidente da Casa, Juliano Lopes (Podemos), convocou duas sessões para análise do caso na segunda, às 9h e às 14h30, embora haja expectativa de que a votação ocorra pela manhã, em função da partida da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo, prevista para o início da tarde.

A responsabilidade de convocar a sessão que levará o caso ao plenário colocou Lopes em crise com o próprio partido, onde passou a ser alvo de retaliações após não ter atuado para conter o andamento da investigação contra seu agora ex-correligionário.

Horas antes da aprovação do parecer, interlocutores ligados à Executiva Nacional do Podemos, legenda pela qual Ganem foi eleito, transmitiram ao presidente da Casa o aviso de que a convocação pode custar sua permanência na sigla e até comprometer seus planos eleitorais para a Assembleia Legislativa, conforme apurado pelo Estado de Minas.

A pressão sobre Juliano tem origem na família Ganem. O vereador é primo do deputado federal Bruno Ganem, uma das principais lideranças do Podemos em Brasília. Foi dele a iniciativa de protocolar um pedido de expulsão de Juliano Lopes do partido.

O documento, enviado à direção nacional um dia antes da votação na comissão, cita como justificativa um episódio de outubro do ano passado, quando o presidente da Câmara se envolveu em uma discussão com policiais militares durante uma festa. O caso acabou arquivado após apuração.

Comissão recomenda cassação

Durante a sessão, integrantes da Comissão Processante defenderam o caráter técnico do trabalho e rejeitaram a interpretação de motivação política. Relator do caso, Edmar Branco afirmou que a comissão atuou diante do conjunto de provas reunido ao longo da investigação. "Nenhum vereador está acima da lei", disse.

Segundo ele, os documentos encaminhados por diferentes órgãos foram suficientes para embasar a recomendação. "A gente está mexendo com a imagem da Câmara Municipal. Então a gente não podia deixar de caminhar para um parecer final nesse sentido."

O vereador Helton Júnior (PSD) reconheceu a sensibilidade política do caso, mas declarou que o processo assegurou direito pleno de defesa ao investigado. "Fizemos aqui um trabalho completamente imparcial, que seguiu o rito processual, deu ao vereador o direito de se manifestar, de arrolar testemunhas de defesa e investigamos da melhor maneira."

Presidente da comissão, Bruno Miranda (PDT) reforçou que a decisão final cabe ao plenário. "Seria pouco transparente com a cidade de Belo Horizonte não deixar que esse processo vá ao plenário, que é soberano e que ele sim possa fazer o julgamento final desta denúncia apresentada aqui à Câmara Municipal."

O caso tem origem em denúncia protocolada em dezembro do ano passado, que questiona a regularidade do domicílio eleitoral utilizado por Lucas Ganem para disputar uma vaga no Legislativo municipal. Natural de Indaiatuba (SP), o vereador foi eleito em 2024 com 10.753 votos, sob a bandeira da defesa da causa animal. A acusação aponta que ele não residia no endereço informado à Justiça Eleitoral no momento da transferência de domicílio, exigência legal para candidatura.

Ao longo da instrução, a comissão reuniu documentos, ouviu testemunhas e analisou informações de órgãos públicos. Entre eles, o depoimento do empresário Grijalva de Carvalho Lage Duarte Júnior, proprietário do imóvel indicado por Ganem, que disse ter cedido o endereço apenas para recebimento de correspondências.

Outro ponto citado foi o relato da presidente estadual do Podemos, Nely Aquino, que relatou ter enfrentado dificuldades para localizar o então candidato durante a campanha, inclusive para entrega de materiais no endereço informado à Justiça Eleitoral.

Ganem nega irregularidades. Em manifestação anterior, quando a Justiça havia barrado a análise do mérito da denúncia, afirmou que a documentação apresentada à Justiça Eleitoral era legítima e que reside em Belo Horizonte. "Desde o momento em que fui eleito vereador, passei a residir oficialmente em Belo Horizonte, em meados de novembro de 2024", disse. Na fase final da instrução, optou por não se manifestar, sob a justificativa de que já havia registrado sua posição nos autos.

Caso corre na Justiça

Além da investigação na Câmara, o vereador já foi condenado em primeira instância pela Justiça Eleitoral, que determinou a cassação do mandato e a inelegibilidade por oito anos. A decisão ainda não transitou em julgado, o que permite a continuidade do mandato enquanto há possibilidade de recurso.

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A Polícia Federal também concluiu inquérito sobre o caso e indiciou Ganem por falsa declaração de domicílio eleitoral. Segundo laudo da investigação, ele "nunca residiu ou sequer pernoitou" no imóvel apresentado à Justiça Eleitoral.