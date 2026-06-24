BH: comissão vota nesta quinta relatório que pede cassação de Lucas Ganem

A Comissão Processante da Câmara Municipal de Belo Horizonte vota nesta quinta-feira (25/6), às 15h, o relatório que recomenda a cassação do vereador Lucas Ganem (MDB), investigado por suposta fraude no domicílio eleitoral. A reunião ocorre após uma movimentação acelerada para conseguir convocar a reunião dentro do limite do prazo regimental.

O documento que será analisado pelos membros da comissão foi apresentado nessa terça-feira (23) pelo relator do caso, o vereador Edmar Branco (PCdoB). O parecer aponta que o parlamentar não residia no endereço informado à Justiça Eleitoral no momento em que transferiu seu domicílio para a capital mineira, condição obrigatória pela lei para a candidatura a uma vaga na Câmara Municipal.

A convocação da sessão desta quinta foi feita pelo presidente da comissão, o vereador Bruno Miranda, no início da tarde de hoje. O movimento ocorreu sob pressão de tempo, já que Miranda tinha até as 16h para formalizar a convocação.

O rito previsto no Regimento Interno da Câmara exige que a convocação de reuniões seja publicada com pelo menos 24 horas de antecedência. Caso perdesse o prazo, o processo poderia ser esvaziado, já que o período oficial de investigação se encerra na sexta-feira (26/6).

A etapa desta quinta-feira não encerra o processo. Mesmo que o parecer seja aprovado na comissão, ele ainda precisará ser submetido ao plenário da Câmara Municipal. A palavra final caberá aos 41 vereadores, que poderão confirmar ou rejeitar a recomendação de cassação. Para que o mandato de Ganem seja efetivamente cassado, são necessários ao menos 28 votos favoráveis.

A votação em plenário deve ocorrer em sessão extraordinária prevista para a segunda-feira (29/6), já que o regime interno estabelece que as deliberações ordinárias acontecem apenas nos primeiros dez dias de cada mês.

O processo contra Ganem tem como origem uma denúncia de suposta fraude eleitoral relacionada ao seu domicílio. Natural de Indaiatuba (SP), o vereador, eleito em Belo Horizonte em 2024 com 10.753 votos sob a bandeira da defesa da causa animal, teria apresentado comprovante de residência na capital sem, segundo a acusação, efetivamente morar no endereço informado.

A legislação eleitoral exige que candidatos a cargos municipais comprovem domicílio eleitoral no município pelo menos um ano antes da eleição. A denúncia sustenta que o endereço declarado por Ganem, no Bairro Trevo, região da Pampulha, era falso.

O parlamentar nega qualquer irregularidade. Em depoimento anterior na comissão, negou ter cometido qualquer irregularidade e afirmou que toda a documentação apresentada à Justiça Eleitoral foi legítima. “Em nenhum momento houve nenhum tipo de falsidade ideológica, documentação falsa, nada disso. Todos os meus documentos eram fiéis”, declarou, em seu depoimento que durou cerca de quatro minutos.

Durante a fase de instrução, o próprio Ganem optou por permanecer em silêncio na oitiva mais recente, alegando que suas posições já estavam registradas nos autos do processo. Entre as perguntas não respondidas estavam questões sobre vínculos familiares e políticos em São Paulo, além da data exata em que teria passou a residir na capital.

Embates jurídicos

A tramitação da comissão foi marcada por sucessivas interferências judiciais. Em fevereiro, o processo chegou a ser suspenso por decisão favorável ao vereador. Posteriormente, a Justiça autorizou a retomada dos trabalhos, mas inicialmente restringiu a análise do mérito da suposta fraude eleitoral, sob entendimento de competência da Justiça Eleitoral.

A situação mudou em 27 de maio, quando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) reverteu a decisão e devolveu à Câmara a possibilidade de avaliar a conduta e deliberar sobre eventual cassação. A partir daí, a Procuradoria da Casa recalculou os prazos e fixou o encerramento dos trabalhos da comissão para 29 de junho.

Ao longo da instrução, seis pessoas foram convocadas para depor. Um dos pontos de tensão foi a ausência reiterada do empresário Grijalva de Carvalho Lage Duarte Júnior, proprietário do imóvel indicado por Ganem como residência em Belo Horizonte. Intimado três vezes, ele não compareceu a nenhuma das oitivas. Em depoimento anterior à Polícia Federal, afirmou que apenas “cedeu o endereço para recebimento de correspondências”.

Outro elemento citado no processo foi o relato da presidente estadual do Podemos, partido pelo qual Ganem foi eleito em Minas Gerais, Nely Aquino, que afirmou dificuldades para localizar o vereador durante a campanha. Segundo ela, materiais de campanha precisaram ser retirados por equipe do próprio candidato após falhas na entrega no endereço informado.

Caso a cassação seja confirmada, Ganem será o terceiro vereador da história da Câmara Municipal de Belo Horizonte, fundada em 1900, a perder o mandato por decisão do Legislativo. A cadeira seria ocupada pelo suplente Rubão (Podemos), ligado ao grupo político do ex-secretário de Estado de Governo Marcelo Aro, conhecido como “Família Aro”. Rubão, inclusive, foi o autor da representação junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) que deu origem à apuração.

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Ganem teve o mandato cassado em primeira instância pela Justiça Eleitoral, em decisão ainda não definitiva, e foi declarado inelegível por oito anos. Ele permanece no cargo enquanto aguarda o trânsito em julgado. A Polícia Federal também concluiu investigação e o indiciou por falsa declaração de domicílio eleitoral, com base em laudo que afirma que o vereador “nunca residiu ou sequer pernoitou” no imóvel apresentado à Justiça.