Processo contra Ganem avança com oitivas de delegado da PF e testemunhas

A Câmara Municipal de Belo Horizonte deu mais um passo em direção à cassação do vereador Lucas Ganem (Podemos), denunciado por fraude no domicílio eleitoral. Nessa quinta-feira (8/1), na primeira reunião da comissão processante que avalia o caso, o grupo de parlamentares decidiu prosseguir com o processo e acatou requerimentos para convocar testemunhas e solicitar documentos sobre a atuação de Ganem.

A comissão é formada por três vereadores: Edmar Branco (PCdoB), Bruno Miranda (PDT) e Helton Júnior (PSD). O primeiro, relator do processo, foi o único que esteve presencialmente no Plenário Camil Caram, enquanto os outros participaram remotamente. A Câmara está em recesso e volta à atuação normal em 2 de fevereiro.

Na reunião, o parecer favorável à continuidade do processo, de Edmar Branco, foi aprovado por unanimidade. Os 10 requerimentos apresentados - todos pelo vereador do PCdoB - também avançaram. “Protocolei alguns requerimentos para ganharmos tempo. Mas teremos outros requerimentos. O próprio advogado está questionando, mas não vai faltar [requerimentos] não”, explicou o parlamentar. A comissão tem até 8 de abril para apurar o caso e emitir parecer sobre o possível prosseguimento da acusação. Se a decisão for positiva, será votada no plenário da Câmara. Para que Ganem perca o cargo, será necessário o voto favorável de pelo menos 28 dos 41 vereadores.

Oitivas

Oito pessoas foram intimadas a depor na comissão. Entre eles, estão Grijalva Duarte e Fernanda Fraga, donos do imóvel que Ganem alegou ser sua residência em Belo Horizonte, no bairro Trevo, na Região da Pampulha. A Polícia Federal foi ao local, e os proprietários disseram sequer conhecer o vereador. O delegado da PF responsável pela investigação do caso, Adriano Gecheles, também foi convocado. O trio tem depoimentos marcados para 29 de janeiro, próxima reunião da comissão, também no Plenário Camil Caram.

Depois, em 5 de fevereiro, serão ouvidas testemunhas indicadas pela defesa de Ganem: Rebecca Navarro Cabral Kassis e Felipe da Silva Viana. A primeira é prima do parlamentar e chefe do seu gabinete. Os deputados federais Neli Aquino (Podemos-MG) e Bruno Ganem (Podemos-SP) também foram convocados, em 6 e 9 de fevereiro, respectivamente.

Ainda foram aprovados requerimentos para solicitar a íntegra do inquérito da Polícia Federal que investigou a denúncia de fraude contra Ganem e a relação de todos os servidores que passaram pelo gabinete do vereador, com os comprovantes de endereço apresentados por eles. O parlamentar é acusado de manter em Indaiatuba (SP) assessores remunerados com os recursos da Câmara.

Denúncia contra Ganem

Lucas Ganem é acusado de quebra de decoro parlamentar por fraude no domicílio eleitoral. O vereador passou a ser investigado pela Polícia Federal no ano passado, sob suspeita de ter declarado à Justiça Eleitoral um endereço em Belo Horizonte onde, segundo as investigações, nunca teria residido. A manobra teria como objetivo viabilizar sua candidatura nas eleições municipais de 2024, já que a legislação exige residência mínima de um ano no município antes do pleito.

A apuração da PF teve origem em uma denúncia apresentada pelo ex-vereador Rubão (Podemos), primeiro suplente do partido na Câmara da capital e autor da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) que tramita na Justiça Eleitoral. Ele assumiu a vaga de Ganem, que pediu licença de 121 dias, na terça-feira (6/1).

No último dia 12 de dezembro, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) determinou a cassação do mandato de Lucas Ganem e decretou sua inelegibilidade por oito anos. A decisão, assinada pelo juiz Marcos Antônio da Silva, da 29ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, acolheu integralmente os argumentos apresentados pelo Ministério Público Eleitoral e pela Polícia Federal, reconhecendo a ocorrência de fraude na transferência do domicílio eleitoral para a capital mineira.

Além da perda do mandato, a sentença determina a anulação dos votos recebidos pelo parlamentar, o que deve provocar a retotalização dos coeficientes eleitorais e alterar a composição da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Essa medida, no entanto, só será executada após o trânsito em julgado do processo, já que ainda cabe recurso. Enquanto isso, Ganem pode exercer normalmente suas funções no Legislativo municipal, mas optou por pedir licença do cargo.

Natural de São Paulo, Lucas do Carmo Navarro foi eleito com mais de 10 mil votos e teve como principal bandeira a defesa da causa animal. Ele pertence a uma família tradicional da política paulista: é primo do deputado federal Bruno Ganem (Podemos-SP), filho da deputada estadual Clarice Ganem (Podemos-SP) e cunhado da vereadora paulistana Simone Ganem (Podemos-SP). O sobrenome “Ganem” foi adotado como referência a esse núcleo político consolidado no interior de São Paulo, conhecido justamente pela atuação na pauta animal.

