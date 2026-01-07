PSTU lança Rafael Duda ao governo de Minas e Vanessa Portugal ao Senado

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) já tem dois nomes para as eleições de 2026 em Minas Gerais. Rafael Duda foi o nome escolhido para disputar o governo do estado, enquanto Vanessa Portugal tentará uma cadeira no Senado Federal.

A definição foi feita ainda em dezembro em videoconferência da legenda. A proposta do partido é construir um projeto socialista, em oposição tanto ao governador Romeu Zema (Novo), quanto à extrema-direita bolsonarista e à esquerda “conciliadora”.

“O lançamento acontece em um contexto de profundo desgaste dos governos que administram Minas Gerais a serviço dos grandes empresários, das mineradoras e do sistema financeiro. Esse modelo tem aprofundado a precarização do trabalho, o sucateamento dos serviços públicos e a entrega das riquezas naturais do estado a multinacionais”, diz nota do PSTU.

Rafael Duda

Duda vai para o quarto pleito. Em 2020 e 2024, disputou pela Prefeitura de Congonhas, na região Central de Minas. Já em 2022, tentou se eleger para deputado federal. Ele conquistou 736 votos somados nas três eleições.

O pré-candidato ao governo é operário da mineração e dirigente do Metabase Inconfidentes, sindicato dos trabalhadores da Indústria de Extração de Ferro e Metais Básicos de Congonhas, Belo Vale, Ouro Preto e região.

“Durante os últimos oito anos, Zema aprofundou todos os aspectos da decadência de Minas Gerais, que vive um processo contínuo de desindustrialização e saque das riquezas, especialmente pela mineração e pelo agronegócio. Enquanto isso, os trabalhadores enfrentam trabalho precário, jornadas extensas, escala 6x1 e a destruição dos serviços públicos. É preciso derrotar o projeto de Zema e da extrema-direita bolsonarista, mas não precisamos de mais um governo de conciliação com as grandes empresas. Nosso projeto é socialista e será construído junto com a classe trabalhadora, a juventude e os setores oprimidos. É preciso romper com as engrenagens desse sistema de exploração e opressão capitalista”, declarou Duda.

Vanessa Portugal

Veterana na militância socialista, Portugal já disputou 10 eleições. Para prefeita de Belo Horizonte em 2004, 2008, 2012, 2016; vereadora da capital em 2020 e 2024; governo em 2002, 2006, 2010 e 2022; e senado em 2018.

Professora e diretora do Sindirede-BH (Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte), ela busca reverter o cenário do parlamento brasileiro.

“O Senado e o Congresso têm sido cúmplices das reformas que retiram direitos e ampliam os privilégios dos bilionários. Todos os retrocessos sociais, ambientais e nos direitos passam por lá. É o caso do PL da Devastação e, agora, do PL da Dosimetria, que representa anistia para quem tentou um golpe de Estado. Em Minas Gerais, aumentaram os feminicídios, os casos de LGBTfobia e o racismo. Nossa pré-candidatura é parte da luta para enfrentar esse sistema e defender uma saída socialista, construída a partir da organização da classe trabalhadora”, disse.

