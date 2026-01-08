Ex-filiada do PT, filha de Olavo de Carvalho é encontrada morta em casa

A filha mais velha de Olavo de Carvalho (1948-2022), Heloisa de Carvalho Martin Arribas, foi encontrada morta nessa quarta-feira (7/1), aos 56 anos, na casa onde vivia em Atibaia, no interior de São Paulo. Viúva, ela deixa um filho.

A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) escreveu, em nota, que, "devido à natureza [da morte], os detalhes serão preservados". O corpo foi localizado por um amigo de Heloisa.

Filiada ao PT

Conhecida por criticar publicamente os posicionamentos do pai, ela ganhou projeção nacional em 2021 ao se filiar ao Partido dos Trabalhadores. Em 2023, deixou a sigla.

"Olavo morreu de Covid, não tem como eu sentir grande tristeza pela morte dele, mas também não estou feliz. Sendo sincera comigo e meus sentimentos", disse Heloisa, em 2022, quando o pai, que propagou desinformação sobre a pandemia do coronavírus, morreu. Na época, o médico da família contrariou a declaração e disse que o guru bolsonarista morreu por insuficiência respiratória aguda.

