Assine
overlay
Início Política
OPOSITORA DO PAI

Ex-filiada do PT, filha de Olavo de Carvalho é encontrada morta em casa

Conhecida por criticar publicamente os posicionamentos do pai, ela ganhou projeção nacional em 2021 ao se filiar ao Partido dos Trabalhadores

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
08/01/2026 16:13

compartilhe

SIGA
x
Heloisa era a filha mais velha de Olavo
Heloisa era a filha mais velha de Olavo crédito: Reprodução

A filha mais velha de Olavo de Carvalho (1948-2022), Heloisa de Carvalho Martin Arribas, foi encontrada morta nessa quarta-feira (7/1), aos 56 anos, na casa onde vivia em Atibaia, no interior de São Paulo. Viúva, ela deixa um filho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) escreveu, em nota, que, "devido à natureza [da morte], os detalhes serão preservados". O corpo foi localizado por um amigo de Heloisa.

Leia Mais

Filiada ao PT

Conhecida por criticar publicamente os posicionamentos do pai, ela ganhou projeção nacional em 2021 ao se filiar ao Partido dos Trabalhadores. Em 2023, deixou a sigla.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Olavo morreu de Covid, não tem como eu sentir grande tristeza pela morte dele, mas também não estou feliz. Sendo sincera comigo e meus sentimentos", disse Heloisa, em 2022, quando o pai, que propagou desinformação sobre a pandemia do coronavírus, morreu. Na época, o médico da família contrariou a declaração e disse que o guru bolsonarista morreu por insuficiência respiratória aguda.

Tópicos relacionados:

morte olavo-de-carvalho pt

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay